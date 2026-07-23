Ταϊλάνδη: Ελέφαντας είχε φαγούρα και έκλεψε τσουγκράνα από έναν αγρότη

Η φαγούρα που είχε μια ελέφαντας στην Ταϊλάνδη την ανάγκασε να γίνει «κλέφτρα» με το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η ελέφαντας που είναι διάσημη στην Ταϊλάνδη έκλεψε μια τσουγκράνα γιατί είχε φαγούρα και τα κινητά πήραν φωτιά για να καταγράψουν το περιστατικό.

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Με μια επιδέξια κίνηση άρπαξε την τσουγκράνα από έναν αγρότη, την χρησιμοποίησε για να ξύσει τα αυτιά και την κοιλιά της και συνέχεια την επέστρεψε ευγενικά.

A female elephant in Thailand stole a rake to scratch herself



She skillfully grabbed the tool from a farmer, used it to scratch an itch, and then politely returned it to the worker.



The elephant’s name is Khamphong — she is a local star and often appears in videos because of… pic.twitter.com/DC8CInzBjb — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Το όνομα της συμπαθητικής ελεφαντίνας είναι Khamphong. Στην περιοχή είναι τοπική σταρ και εμφανίζεται συχνά σε βίντεο λόγω της πραγματικά τρυφερής και ακίνδυνης συμπεριφοράς της.