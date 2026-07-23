Κόσμος

Ταϊλάνδη: Ελέφαντας είχε φαγούρα και έκλεψε τσουγκράνα από έναν αγρότη

Στην περιοχή είναι τοπική σταρ και εμφανίζεται συχνά σε βίντεο λόγω της πραγματικά τρυφερής και ακίνδυνης συμπεριφοράς της
Η ελεφαντίνα με την τσουγκράνα
Η ελεφαντίνα με την τσουγκράνα
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Η φαγούρα που είχε μια ελέφαντας στην Ταϊλάνδη την ανάγκασε να γίνει «κλέφτρα» με το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η ελέφαντας που είναι διάσημη στην Ταϊλάνδη έκλεψε μια τσουγκράνα γιατί είχε φαγούρα και τα κινητά πήραν φωτιά για να καταγράψουν το περιστατικό.

Με μια επιδέξια κίνηση άρπαξε την τσουγκράνα από έναν αγρότη, την χρησιμοποίησε για να ξύσει τα αυτιά και την κοιλιά της και συνέχεια την επέστρεψε ευγενικά.

Το όνομα της συμπαθητικής ελεφαντίνας είναι Khamphong. Στην περιοχή είναι τοπική σταρ και εμφανίζεται συχνά σε βίντεο λόγω της πραγματικά τρυφερής και ακίνδυνης συμπεριφοράς της.

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