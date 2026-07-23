Σκωτία: Αστυνομικός βίαζε γυναίκες επί 14 χρόνια – Η σκοτεινή διπλή ζωή του Άλαν Γκριρ

Αστυνομικός στη Σκωτία ζούσε επί τουλάχιστον 14 χρόνια μια διπλή ζωή και κανείς δεν τον είχε υποψιαστεί. Ήταν κατά συρροήν βιαστής και επιτεθόταν σεξουαλικά σε γυναίκες, όπως αποκάλυψε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες για διαφθορά στην ιστορία της αστυνομίας της χώρας.

Ο αστυνομικός Άλαν Γκριρ από τη Σκωτία, ο οποίος αυτοκτόνησε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 47 ετών, φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε τουλάχιστον εννέα γυναίκες. Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα θύματα ενδέχεται να είναι ακόμη περισσότερα, καθώς συνεχίζεται η ανάλυση του υλικού που κατασχέθηκε από τις ηλεκτρονικές του συσκευές.

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Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του 2025, όταν μια γυναίκα περίπου 40 ετών προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα της Γλασκώβης και κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από αστυνομικό το 2012.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, το 2012 είχε καλέσει την αστυνομία για να αναφέρει ένα περιστατικό στο σπίτι της. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, κατέγραψαν την κατάθεσή της και αποχώρησαν. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, ένας από τους δύο αστυνομικούς επέστρεψε μόνος του, την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη και τη βίασε μέσα στο σπίτι της.

Η καταγγελία ενεργοποίησε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Police Scotland, η οποία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον ύποπτο και να ανακαλύψει ότι, τις εβδομάδες μετά την επίθεση, παρακολουθούσε επανειλημμένα τον φάκελο της γυναίκας στο πληροφοριακό σύστημα της αστυνομίας, ακόμη και όταν βρισκόταν σε άδεια. Τα ηλεκτρονικά αυτά ίχνη επέτρεψαν στους αστυνομικούς να αποκαλύψουν σιγά σιγά τη δράση του Άλαν Γκριρ.

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Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη οκτώ γυναίκες που είχαν πέσει θύματα του αστυνομικού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Γκριρ χρησιμοποιούσε συστηματικά υπηρεσίες εκατοντάδων εκδιδόμενων γυναικών σε όλη τη διάρκεια της αστυνομικής του καριέρας, ενώ αρκετές από αυτές υπέστησαν εξαιρετικά βίαιες επιθέσεις.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο γυναίκες αστυνομικοί, τις οποίες είχε φωτογραφίσει κρυφά και χωρίς τη συγκατάθεσή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεων.

Στις 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση στο σπίτι του και κατασχέθηκαν επτά κινητά κι ένας φορητός υπολογιστής, ενώ ο Γκριρ συνελήφθη ως ύποπτος για τον βιασμό του 2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Κατά την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών εντοπίστηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία αποκάλυψαν την έκταση της εγκληματικής του δράσης. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι έχουν εξετάσει μόνο μέρος του υλικού και εκτιμούν ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλα θύματα.

Αυτοκτόνησε ενώ η έρευνα ήταν σε εξέλιξη

Στις 5 Μαΐου οι αστυνομικές Αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του για την εξέλιξη της έρευνας και έλαβαν μέτρα προστασίας. Την επόμενη ημέρα ο 47χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του. Τόσο οι συνάδελφοί του όσο και η οικογένειά του αγνοούσαν πλήρως τη διπλή ζωή που ζούσε.