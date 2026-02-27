Κόσμος

ΗΠΑ: Προς εκκένωση η πρεσβεία στο Ισραήλ

Η αμερικανική πρεσβεία θα επιτρέψει στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από τη χώρα, εφόσον το επιθυμούν
Pedestrians walk past the U.S. embassy in Tel Aviv August 2, 2013. U.S. embassies that would normally be open this Sunday - including those in Abu Dhabi, Baghdad and Cairo - will be closed that day because of unspecified security concerns, the U.S. State Department said on Thursday. CBS News said U.S. embassies would also be closed in Bahrain, Israel, Jordan, Kuwait, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Yemen, Afghanistan and Bangladesh. REUTERS/Nir Elias (ISRAEL - Tags: POLITICS)
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ / Reuters

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα (27.02.2026) η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ με μία ανάρτηση και στο Χ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας το προσωπικό που αφορά μπορεί να αποφασίσει αν θα παραμείνει ή όχι στο Ισραήλ.

Πριν μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν τις οικογένειες του διπλωματικού τους προσωπικού, όπως και το μη αναγκαίο προσωπικό, από περιοχές της Μέσης Ανατολής ή να συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν.

Κόσμος
