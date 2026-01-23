Κόσμος

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

«Πέντε ή έξι λεπτά σε εξωτερικό χώρο, αυτό θα μπορούσε στην κυριολεξία να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία σας», προειδοποιούν οι αρχές
Αμερικανοί απομακρύνουν το χιόνι από το πεζοδρόμιο στην Αϊόβα
Αμερικανοί απομακρύνουν το χιόνι από το πεζοδρόμιο στην Αϊόβα / REUTERS / Φωτογραφία Alyssa Pointer

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται την Παρασκευή (23.01.2026) για μία σφοδρή χειμερινή καταιγίδα. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο θα σαρώσει τις ΗΠΑ, από τις Μεγάλες Πεδιάδες στα κεντρικά έως τις μητροπόλεις της ανατολικής ακτής.

«Πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» ή «πολικές θερμοκρασίες και ριπές ανέμου επικίνδυνα ψυχρές» αναμένονται στις ΗΠΑ, όπου καταφτάνει μία ισχυρότατη πολική καταιγίδα.

Η χιονοθύελλα θα είναι «μεγάλου όγκου και μακράς διάρκειας» προειδοποιούσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) στο πιο πρόσφατο δελτίο τους, σήμερα στις 02.14 τοπική ώρα (09.14 ώρα Ελλάδας).

Για τον μετεωρολόγο Ράιαν Μόι, «οι επόμενες 10 ημέρες του χειμώνα θα είναι οι χειρότερες των τελευταίων 40 ετών στις ΗΠΑ».

«Σκεφτείτε πού μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε και εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια ακόμα περισσότερο για να επιβιώσετε κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν είναι υπερβολή ή αστείο», έγραψε ο ειδικός σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

«Πρέπει να είστε έτοιμοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με θερμοκρασίες στο εξωτερικό» κάτω των -18 βαθμών Κελσίου, είπε.

 

Στο Τέξας, πολλοί θυμούνται τη χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν μια γενικευμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αυτής της πολιτείας του αμερικανικού νότου βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια νοικοκυριά για ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.

Πεζοί περπατούν κατά τη διάρκεια του ψύχους στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης
Πεζοί περπατούν κατά τη διάρκεια του ψύχους στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης / REUTERS / Φωτογραφία Jeenah Moon

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

«Αυτήν τη φορά, έχω μία γεννήτρια, είμαι έτοιμος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κλίντον Μουρ, από έναν χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Χιούστον. «Δεν πιστεύω πως θα είναι χειρότερα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Δεν πρέπει να είναι».

Ήδη σφοδρή χιονόπτωση καταγράφεται στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα από σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 αμερικανικές πολιτείες και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

Την ίδια ώρα, σχεδόν 1.800 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο (24.01.2026) έχουν ήδη ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 1.200 από και προς το Ντάλας, στο Τέξας, σύμφωνα με το εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Πολικό ψύχος στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης
Πολικό ψύχος στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης / REUTERS / Φωτογραφία Jeenah Moon

Στην άλλη πλευρά της χώρας, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η κυβερνήτρια Κάθι Χότσουλ απηύθυνε έκκληση στους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της να μην υποτιμήσουν το κρύο.

«Πέντε ή έξι λεπτά σε εξωτερικό χώρο, αυτό θα μπορούσε στην κυριολεξία να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία σας», προειδοποίησε.

 

Ωστόσο, από την πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τον καιρό για να διατυπώσει εκ νέου τον σκεπτικισμό του σχετικά με την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής.

 

«Ένα κύμα ψύχους ρεκόρ αναμένεται να πλήξει 40 πολιτείες. Σπάνια έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Άραγε οι επαναστάτες του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να μου εξηγήσουν: Τι συνέβη με την κλιματική αλλαγή;», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

