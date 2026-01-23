ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται την Παρασκευή (23.01.2026) για μία σφοδρή χειμερινή καταιγίδα. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο θα σαρώσει τις ΗΠΑ, από τις Μεγάλες Πεδιάδες στα κεντρικά έως τις μητροπόλεις της ανατολικής ακτής.

«Πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» ή «πολικές θερμοκρασίες και ριπές ανέμου επικίνδυνα ψυχρές» αναμένονται στις ΗΠΑ, όπου καταφτάνει μία ισχυρότατη πολική καταιγίδα.

Η χιονοθύελλα θα είναι «μεγάλου όγκου και μακράς διάρκειας» προειδοποιούσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) στο πιο πρόσφατο δελτίο τους, σήμερα στις 02.14 τοπική ώρα (09.14 ώρα Ελλάδας).

Για τον μετεωρολόγο Ράιαν Μόι, «οι επόμενες 10 ημέρες του χειμώνα θα είναι οι χειρότερες των τελευταίων 40 ετών στις ΗΠΑ».

«Σκεφτείτε πού μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε και εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια ακόμα περισσότερο για να επιβιώσετε κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν είναι υπερβολή ή αστείο», έγραψε ο ειδικός σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

«Πρέπει να είστε έτοιμοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με θερμοκρασίες στο εξωτερικό» κάτω των -18 βαθμών Κελσίου, είπε.

A big weekend #winterstorm will unfurl across the southern and central Plains on Saturday before heading into the East and South on Sunday.



The big likely impacts include:



— Ice and snow across northern #texas

— Snow across central Plains

— Strong thunderstorms across… pic.twitter.com/B87sGs0MuV — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 22, 2026

Στο Τέξας, πολλοί θυμούνται τη χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν μια γενικευμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αυτής της πολιτείας του αμερικανικού νότου βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια νοικοκυριά για ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

«Αυτήν τη φορά, έχω μία γεννήτρια, είμαι έτοιμος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κλίντον Μουρ, από έναν χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Χιούστον. «Δεν πιστεύω πως θα είναι χειρότερα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Δεν πρέπει να είναι».

Ήδη σφοδρή χιονόπτωση καταγράφεται στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα από σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 αμερικανικές πολιτείες και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Florida pilots abort landing THREE TIMES in horror weather



Pilots abort touchdown thrice amid brutal weather at Florida airport.

Terrified passengers cheer a safe landing, pic.twitter.com/IUV4bnuNfH #Florida #USA — World News (@ferozwala) January 19, 2026

Την ίδια ώρα, σχεδόν 1.800 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο (24.01.2026) έχουν ήδη ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 1.200 από και προς το Ντάλας, στο Τέξας, σύμφωνα με το εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Στην άλλη πλευρά της χώρας, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η κυβερνήτρια Κάθι Χότσουλ απηύθυνε έκκληση στους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της να μην υποτιμήσουν το κρύο.

«Πέντε ή έξι λεπτά σε εξωτερικό χώρο, αυτό θα μπορούσε στην κυριολεξία να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία σας», προειδοποίησε.

Good Saturday morning.



I feel bad for whoever is married to the person in charge of my phone’s weather app, and thinks this is only 0.2”



It’s closer to 4”, and still going. pic.twitter.com/cT2RCy6uuP — Kevin M. Nelson (@KevinMNelsonUSA) January 17, 2026

Ωστόσο, από την πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τον καιρό για να διατυπώσει εκ νέου τον σκεπτικισμό του σχετικά με την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Jan 23 2026, 7:19 AM ET )



Record Cold Wave expected to hit 40 States. Rarely seen anything like it before. Could the Environmental Insurrectionists please explain — WHATEVER HAPPENED TO GLOBAL… pic.twitter.com/kQWcfnXyEv — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 23, 2026

«Ένα κύμα ψύχους ρεκόρ αναμένεται να πλήξει 40 πολιτείες. Σπάνια έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Άραγε οι επαναστάτες του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να μου εξηγήσουν: Τι συνέβη με την κλιματική αλλαγή;», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.