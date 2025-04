ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Φλόριντα – 2 νεκροί και 5 τραυματίες, συνελήφθη ύποπτος

Σε κατάσταση συναγερμού μπήκε την Μεγάλη Πέμπτη η πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου FSU στη Φλόριντα καθώς έπεσαν πυροβολισμοί.

Οι πληροφορίες για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, στην περιοχή του Ταλαχάσι αναφέρουν ότι 5 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ δύο έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σε νοσοκομείο διακομίστηκε επίσης ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ο 20χρονος Φίνιξ Άικνερ, γιος της βοηθού σερίφη της κομητείας Λίον.

Σύμφωνα με βίντεο που ανέβηκαν στα social media φοιτητές έτρεχαν για να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν άνδρα.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου TMH (Tallahassee Memorial HealthCare) είχε ενημέρωσει νωρίτερα πως διακομίστηκαν έξι τραυματίες από το πανεπιστήμιο, διευκρινίζοντας ότι ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τελικά ο άνθρωπος άφησε την τελευταία πνοή του.

I am a current student at Florida State University. This is the video I took while being escorted out by police. I was in class when the shooting started, in the building next to where the sh**ters were. pic.twitter.com/TfuRbp2301 — Holden Mamula (@ignqiny) April 17, 2025

«Είναι κρίμα… είναι φρικτό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας πως είχε ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας.

Το πανεπιστήμιο καλεί τους σπουδαστές να αναζητήσουν καταφύγιο. «Κλειδώστε και μείνετε μακριά από όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και να είστε έτοιμοι να λάβετε πρόσθετα προστατευτικά μέτρα», ανέφερε ακόμα.

#BREAKING: Mass-shooting at Florida State University, at least 4 shot.



Story developing. pic.twitter.com/B3gyhv7LIl — Insider Wire (@InsiderWire) April 17, 2025

«Όσα άτομα δεν βρίσκονται ήδη στην κύρια πανεπιστημιούπολη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να αποφύγουν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του Ταλαχάσι», προειδοποιεί ακόμα το πανεπιστήμιο.

An active shooter has been reported in the area of Student Union. Police are on scene or on the way. Continue to seek shelter and await further instructions. Lock and stay away from all doors and windows and be prepared to take additional protective measur https://t.co/cBrbt0cLe6 — FSU Alert (@FSUAlert) April 17, 2025

There is a shooting around the student

Union. People are running across TN Street pic.twitter.com/B47a4iKJ8h — Garrett Harvey (@WeatherGarrett) April 17, 2025

Suspect is in custody after a shooting was reported at Florida State University

pic.twitter.com/yI70sABXfj — Klutch (@RareKlutch) April 17, 2025

Το FBI συνδράμει τις αρχές στο πανεπιστήμιο, δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο ABC News.

Υπάρχουν αναφορές ακόμη και για 30 πυροβολισμούς, ενώ σημειώνουν ότι οι φοιτητές κρύβονταν στα δωμάτιά τους.