Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε παραλία του Χόλιγουντ στη Φλόριντα αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Αssociated Press, το απόγευμα της Δευτέρας ξέσπασε καυγάς στον δρόμο δίπλα από την παραλία του Χόλιγουντ με αποτέλεσμα ένας από τους εμπλεκόμενους να αρχίσει να πυροβολεί.

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά ηλικίας 1 έως 17 ετών.

Τουλάχιστον ένα άτομο τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η αστυνομία αναζητά κι άλλους υπόπτους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Chris O’Brien σημείωσε ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή ανήμερα της αργίας για την Ημέρα Μνήμης.

«Είναι λυπηρό που έχουμε νομοταγείς πολίτες που έρχονται στις παραλίες μας και αυτό διακόπτεται από μια ομάδα εγκληματιών», είπε.

