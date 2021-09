Συναγερμός έχει σημάνει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο.

Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες για «ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες», τις οποίες -μέχρι στιγμής- δεν έχουν επιβεβαιώσει οι αρχές.

«Δύο άνθρωποι 17 ετων – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς. Η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο», ανακοίνωσε η αστυνομία, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα), διαψεύδοντας ότι υπάρχουν σε εξέλιξη ανάλογα περιστατικά σε άλλα σχολεία της πόλης.

BREAKING: A source confirms there was an "incident" inside Heritage High School in Newport News. Someone has been shot, extent of injuries unknown at this time. @13NewsNow pic.twitter.com/tiSfizZXKe