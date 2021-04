Ακόμη ένα αιματηρό περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο των ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε λύκειο του Νόξβιλ, στο Τενεσί.

Οι πρώτες πληροφορίες από Μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ αναφέρουν πως «έπεσαν» πυροβολισμοί και πως υπάρχουν «πολλά θύματα». Πιο συγκεκριμένα, το CNN μεταφέρει την πρώτη ενημέρωση του αστυνομικού τμήματος του Νόξβιλ στο Τενεσί που τονίζει πως πολλοί άνδρες των Αρχών έχουν μεταβεί στο λύκειο Austin-East Magnet όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Αναφορές κάνουν λόγο για πολλά θύματα, συμπεριλαμβανομένου κι ενός αστυνομικού, με την τοπική αστυνομία να προσθέτει πως η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό κάτι περισσότερο για την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που έχουν δεχθεί πυρά.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO