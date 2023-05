Συναγερμός έχει σημάνει στην Ατλάντα, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε κτίριο που στεγάζει ιατρικές υπηρεσίες του νοσοκομείου Νόρθσάιντ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου για την επίθεση.

🚨#BREAKING: Active shooter inside the Northside Hospital with multiple people injured

⁰📌 #Atlanta | #Georgia ⁰

Currently numerous law enforcements and other agencies are responding to a active shooter situation inside the Northside Hospital in Midtown Atlanta