ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Κεντάκι και αναφορές για πολλούς τραυματίες

Ένας πολιτειακός αστυνομικός και πολλά άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε μια σειρά από επεισόδια, στο Λέξινγκτον του Κεντάκι, αφού ένας ύποπτος πυροβόλησε αρχικά εναντίον του αστυνομικού.

Ο άγνωστος ύποπτος πυροβόλησε έναν τροχονόμο στην κομητεία Φαγιέτ προτού διαφύγει, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας του Κεντάκι. Οι τροχονόμοι και το αστυνομικό τμήμα του Λέξινγκτον συνέλαβαν τον ύποπτο στην εκκλησία Richmond Road Baptist Church.

«Υπάρχουν πολλά θύματα στην εκκλησία και διασώστες βρίσκονται στη σκηνή παρέχοντας φροντίδα», ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία. «Ο ύποπτος είναι νεκρός».

WITNESS: Officer pulled over vehicle at Blue Grass Airport in Lexington, Kentucky. When witness passed, shots were fired causing officer to fall back onto the street. https://t.co/nGlT6lNRSN pic.twitter.com/NyL0Hk3Oyz

Δεν δόθηκαν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη στην εκκλησία ή την ταυτότητα των θυμάτων εκεί. Η κατάστασή τους και η κατάσταση του αστυνομικού που πυροβολήθηκε παραμένουν ασαφείς σύμφωνα με το NBC news.

Kentucky, we are aware of a series of incidents in Lexington around one suspect, including a trooper-involved shooting and an additional shooting at Richmond Road Baptist Church with multiple injuries. The trooper and others are being treated at a nearby hospital. 1/2