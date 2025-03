ΗΠΑ: Πυροβολισμοι στο Νέο Μεξικό – Αναφορές για πολλά θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Λας Κρούσες, στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς.

Υπάρχουν πληροφορίες για πολλά θύματα από πυρά στην πόλη Λας Κρούσες, στο Νέο Μεξικό, όπως μετέδωσε δίκτυο συνεργαζόμενο με το CBS News, επικαλούμενο την αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο σημείο στο Γιανγκ Παρκ.

Salina Madrid for KFOX is first on the scene of the mass shooting and is reporting live on social She confirms at least one person dead and multiple people wounded at Young Park in Las Cruces tonight in a mass shooting #LasCruces pic.twitter.com/IL3mpdy4G1

REPORTS ARE POLICE ON THE SCENE AT YOUNG PARK IN LAS CRUCES NM. ARE STILL DISCOVERING BODIES IN THE PARK AND THE SUSPECT IS STILL ON THE LOOSE BUT BELIEVED TO HAVE FLED THE SCENE#MASSSHOOTING pic.twitter.com/59exhtsIMO