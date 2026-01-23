ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία ξεκινούν τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο – Ιστορική συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο τριμερής συνάντηση αντιπροσωπείας Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι.

Όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, η συνάντηση θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, επιβεβαιώνοντας σχετικές δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Νταβός. Ο Ζελένσκι είχε αποκαλύψει νωρίτερα ότι θα πραγματοποιηθεί διήμερη συνάντηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας εισέρχονται σε πιο ουσιαστική φάση.

Σύμφωνα με τον Guardian: «Η Ουκρανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιήσουν τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι τρεις χώρες κάθονται μαζί από την εισβολή της Ρωσίας το 2022».

Επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας θα είναι ο αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (GRU), ναύαρχος Ιγκόρ Ολέγκοβιτς Κοστιούκοφ, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ. Όπως ανέφερε, η ρωσική αντιπροσωπεία έχει λάβει «συγκεκριμένες οδηγίες από τον Ρώσο Πρόεδρο», λαμβάνοντας υπόψη «όλες τις λεπτομέρειες της σημερινής συνομιλίας με τους Αμερικανούς».

Η αναφορά αφορά στη συνάντηση της Πέμπτης στη Μόσχα μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του Τζάρεντ Κούσνερ.

Παράλληλα, με την τριμερή συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή διμερής συνάντηση Ρωσίας – Ηνωμένων Πολιτειών, με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ και τον Γουίτκοφ.

Η επιλογή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως τόπου διεξαγωγής θεωρείται ενδεικτική της προσπάθειας διατήρησης ουδέτερου διπλωματικού εδάφους, ενώ η συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων δείχνει ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερο πολιτικό βάρος.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ατζέντα, οι επαφές αυτές εκλαμβάνονται ως το πιο σαφές σημάδι των τελευταίων μηνών ότι αναζητείται διέξοδος από τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Νωρίτερα το Κρεμλίνο σημείωσε πως ολοκληρώθηκε η συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η συνάντηση, που άρχισε στη Μόσχα το βράδυ της Πέμπτης, διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες. Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί τον σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.