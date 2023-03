Για τη δολοφονία του συζύγου της σε live μετάδοση στο facebook κατηγορείται μια 28χρονη στο Μισισίπι των ΗΠΑ. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (25.03.2023) και ενώ το ζευγάρι μάλωνε μπροστά στα παιδιά τους.

Η 28χρονη Kadejah Michelle Brown, σύμφωνα με την αστυνομία, σκότωσε τον επίσης 28χρονο σύζυγό της, Jeremy Brown, πυροβολώντας τον. Το ζευγάρι ενεπλάκη σε καβγά, που κατέληξε στον πυροβολισμό και έχει καταγραφεί σε live μετάδοση στο facebook.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά η 28χρονη Kadejah Michelle Brown να καβγαδίζει με τον σύζυγό της για το γεγονός ότι δεν είναι ποτέ στο σπίτι για να τη βοηθήσει με τα παιδιά.

Δείτε βίντεο:

Kadejah Michelle Brown killed her husband (Jeremy Brown ) Saturday morning during an argument on live this was a tragic and senseless Murder pic.twitter.com/kJ0bOgHXw5