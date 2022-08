Η Αμερικανίδα βουλευτής Τζάκι Γουαλόρσκι σκοτώθηκε σήμερα σε τροχαίο στην Ιντιάνα των ΗΠΑ όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2013, η Τζάκι Γουαλόρσκι βρήκε τραγικό θάνατο, σε ηλικία 58 ετών.

Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, που σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κοντά στην πόλη Ναπανί, βόρεια της Ιντιανάπολις. Σύμφωνα με το ABC57, μεταξύ των θυμάτων είναι η Έμα Τόμσον, διευθύντρια επικοινωνίας της Γουαλόρσκι και ο συνεργάτης της, Ζάκερι Ποτς.

Dean Swihart, Jackie’s husband, was just informed by the Elkhart County Sheriff’s office that Jackie was killed in a car accident this afternoon. She has returned home to be with her Lord and Savior, Jesus Christ. Please keep her family in your thoughts and prayers.