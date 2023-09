Εικόνες που κόβουν την ανάσα κατέγραψε η κάμερα από στολή αστυνομικού στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Στο βίντεο φαίνεται το περιπολικό της αστυνομίας να διασχίζει δασική περιοχή που φλέγεται από μεγάλη πυρκαγιά στην Ουάσιγκτον.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, για να δώσουν εντολή στον κόσμο που ήταν εκεί, να απομακρυνθεί και να εκκενώσει τα σπίτια του, προκειμένου να σωθεί από τη μανία της φωτιάς.

Τα πλάνα από την κάμερα της στολής του αστυνομικού έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Σποκέιν στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Οι εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν από κάμερα στη στολή αστυνομικού στις 18 Αυγούστου. Ο αστυνομικός Μπρίταν Μόργκαν, συμμετείχε εκείνη την ημέρα σε μία από τις επιχειρήσεις εκκένωσης μιας δασικής περιοχής, που είχε ξεσπάσει μια τεράστια πυρκαγιά και μάλιστα συνεχίζει να καίει μέχρι σήμερα, αν και έχει περιοριστεί πια.

The footage was filmed in August when a devastating fire broke out in Spokane County, Washington.



Deputy Brittan Morgan had been telling residents to evacuate when he began driving through the only escape route out of the fire.



https://t.co/Uj5Ly5qQaS pic.twitter.com/OMPRlI872t