ΗΠΑ: Συγκλονιστικά βίντεο με φονικούς ανεμοστρόβιλους να χτυπούν το Κεντάκι και το Μισούρι – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από τις ΗΠΑ, όπου φονικοί ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Κεντάκι και το Μισούρι, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Πολιτεία των κεντρικών ΗΠΑ, Άντι Μπέσιρ, ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο Χ ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πέρασμα των ανεμοστρόβιλων το βράδυ της Παρασκευής (16.05.25), προσθέτοντας πως «δυστυχώς, αυτός ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί όσο λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες».

Αμερικανικά ΜΜΕ, όπως το NBC News και η Washington Post, μεταδίδουν πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 7 νεκροί στη γειτονική πολιτεία του Μιζούρι, πολλοί εκ των οποίων στην πόλη Σεντ Λούις.

An incredible look inside a tornado from our research drone of structures being destroyed in Crowder, Missouri pic.twitter.com/TbgfXpxdF5 — OTUS Project (@project_otus) May 17, 2025

«Η πόλη μας πενθεί απόψε», δήλωσε η δήμαρχος Κάρα Σπένσερ σε δημοσιογράφους χθες το βράδυ.

Whoahh, more video of the tornado that hit near St. Louis, Missouri earlier..pic.twitter.com/l4nh2z03Jp — Volcaholic (@volcaholic1) May 16, 2025

«Οι απώλειες ζωής και η καταστροφή είναι πραγματικά σοκαριστικές», συμπλήρωσε.

Wow! More video of damage caused by the tornado that hit north of St. Louis, Missouri earlier…pic.twitter.com/fbcMZFt9Ar — Volcaholic (@volcaholic1) May 16, 2025

Περισσότερα από 700.000 σπίτια και επιχειρήσεις σε δώδεκα πολιτείες ήταν χωρίς ρεύμα από νωρίς το Σάββατο, με το Μισούρι και το Κεντάκι να είναι μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο, σύμφωνα με το CNN.

Το 2024, σε δυστυχήματα που προκάλεσαν ανεμοστρόβιλοι είχαν χάσει τη ζωή τους 54 άνθρωποι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).