ΗΠΑ: «Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο»

«Οι Ιρανοί ήταν πολύ σαφείς ως προς το τι θα έκαναν με πυρηνικά όπλα και αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο» τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας
Πύραυλοι στην Τεχεράνη
Πύραυλοι στην Τεχεράνη / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ με αντικείμενο μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν μπει σε ένα νέο κεφάλαιο, με τις δύο πλευρές να είναι αισιόδοξα συγκρατημένες, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει ακόμα δρόμος.

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Ιράν είχαν χθες Τρίτη (17.02.2026), στη Γενεύη τον δεύτερο κύκλο συνομιλιών με στόχο να αποφευχθεί η πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης που αποσκοπεί στο να σταματήσει στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις επαφές αυτές «πιο εποικοδομητικές» από τις συνομιλίες τις 6ης Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο η Ουάσινγκτον παραμένει σταθερή στις «κόκκινες γραμμές» της, όπως εκφράστηκαν για ακόμα μια φορά σήμερα (18.02.2026).

Ειδικότερα, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, στο περιθώριο υπουργικών συνόδων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στην έδρα του Οργανισμού Κοινωνικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι, δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτοί (το Ιράν) ήταν πολύ σαφείς ως προς το τι θα έκαναν με πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Επομένως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βάλουμε τέλος, θα αποτρέψουμε την πορεία του Ιράν προς το πυρηνικό όπλο».

Το Ιράν βεβαίωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» για μια πιθανή συμφωνία, αλλά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επισήμανε ότι εμμένουν οι διαφορές επί των «κόκκινων γραμμών» των ΗΠΑ.

