Ιράν: Συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ στις κατευθυντήριες αρχές για μια συμφωνία στο πυρηνικό προγραμμά μας

Συγκρατημένα αισιόδοξος ήταν σήμερα (17.02.2026) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας την ολοκλήρωση του νέου γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη, με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν τόνισε ότι δεν επετεύχθη μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Ελβετία σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός υπουργός χαρακτήρισε τον νέο γύρο συνομιλιών «πιο εποικοδομητικό» από αυτόν που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2026 στο Ομάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί / REUTERS / Pierre Albouy

«Συμφωνήθηκε ότι και τα δύο μέρη θα συνεχίσουν τις εργασίες τους επί των σχεδίων κειμένων», μετά την οποία θα οριστεί «ημερομηνία για μια τρίτη σύνοδο», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να απειλούν με χρήση βίας κατά του Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αραγτσί.

Οι απειλές Χαμενεΐ και τα Στενά του Ορμούζ

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος του Στενού του Χορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς διεξάγει συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει μια δύναμη μάχης στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ έχει πει ότι «η αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη ίσως είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, ενώ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεί δήλωσε ότι οι οποίες προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνηση θα αποτύχουν.

Με το που άρχισαν οι συνομιλίες στην Γενεύη τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τμήματα του στρατηγικής σημασίας στενού θα κλείσουν για μερικές ώρες για «λόγους ασφαλείας», καθώς οι επίλεκτες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποιούν στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή.

Η Τεχεράνη είχε απειλήσει κατά το παρελθόν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία εάν δεχθεί επίθεση, μια κίνηση που θα περιόριζε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτίνασσε την τιμή του αργού πετρελαίου.

Στις συνομιλίες της Γενεύης οι οποίες διεξήχθησαν με την μεσολάβηση του Ομάν, συμμετείχαν, μαζί με το Αραγτσί, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά και ο Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο Reuters, πηγή που είχε ενημερωθεί επί του θέματος.