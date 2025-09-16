Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: «Θα σεβαστούμε την απόφαση του Ισραήλ αν προσαρτήσει εδάφη από την Δυτική Όχθη»

Ο Αμερικαός πρέσβης στο Ισραήλ ξεκαθάρισε την στάση που θα κρατήσει η Ουάσινγκτον - Κάλεσε την διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι (αριστερά) με τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λέιτερ (δεξιά)
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι (αριστερά) με τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λέιτερ (δεξιά) / REUTERS / Nathan Howard/Pool

Μια βαρυσήμαντη δήλωση έκανε σήμερα Τρίτη (16.09.2025) ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, σχετικά με την στάση που θα κρατήσει η Ουάσινγκτον αν η ισραηλινή πλευρά αποφασίσει να προσαρτήσει εδάφη από την Δυτική Όχθη.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρέσβης τόνισε ότι αν το Ισραήλ αποφασίσει να προσαρτήσει τμήματα από την Δυτική Όχθη, οι ΗΠΑ θα σεβαστούν αυτή την απόφαση και δεν θα επιβάλουν όρους εις βάρος της ισραηλινής πλευράς.

Ο Μάικ Χάκαμπι έκανε αυτή την αποκάλυψη κατά την διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στην «Jerusalem Post» στο περιθώριο της Διπλωματικής Διάσκεψης που διοργάνωσε η ισραηλινή εφημερίδα.

«Σεβόμαστε το Ισραήλ ως κυρίαρχο έθνος. Δεν πρόκειται να πούμε στο Ισραήλ τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, όπως δεν περιμένουμε από το Ισραήλ να μας πει τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε», δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης λίγες μέρες αφού ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ παρουσίασε χάρτες με εδάφη της Δυτικής Όχθης που μπορούν να προσαρτηθούν.

«Μερικές φορές το Ισραήλ μπορεί να διαφωνεί με τις ΗΠΑ. Είναι δικαίωμά του. Είναι ένα κυρίαρχο έθνος και έχει κάθε λόγο να διαφωνεί. Σεβόμαστε τον εταίρο μας» πρόσθεσε ο ίδιος στην συνέχεια.

Ακόμα, ο Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν μια μοναδική σχέση με βάθος και αμοιβαία εμπιστοσύνη:  «Έχουμε φίλους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε συμμάχους, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε μόνο έναν πραγματικό εταίρο. Τα επίπεδα στρατιωτικού εξοπλισμού και λογισμικού, επίπεδα συνεργασίας και επικοινωνίας, τα οποία απλά δεν υπάρχουν με καμία άλλη χώρα».

«Όχι στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους»

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μάικ Χάκαμπι απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει διεθνή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τις επόμενες ημέρες, καλώντας τρίτες χώρες να μην προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση.

Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Όχι μόνο διαφωνούμε, αλλά και παροτρύνουμε έντονα τις χώρες να μην προχωρήσουν σε αυτό. Πρώτον, παραβιάζει τη Συμφωνία του Όσλο. Είναι ένα τέχνασμα στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δεν θα δημιουργήσει ένα παλαιστινιακό κράτος».

Έπειτα, ο Αμερικανός πρέσβης απέρριψε τον όρο «Δυτική Όχθη» ως «ασαφή» και «αποκομμένο» από το ιστορικό πλαίσιο της περιοχής: «Δυτική Όχθη είναι ένας πολύ σύγχρονος, ασαφής όρος. Είναι πιο ακριβές να την αποκαλούμε Ιουδαία και Σαμάρεια, όρος που χρονολογείται δύο ή τρεις χιλιάδες χρόνια πίσω, και το 80% της Βίβλου αναφέρεται στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια».

Μάλιστα υποστήριξε πως ο όρος «Ιουδαία και Σαμάρεια» είναι το όνομα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την ονομασία της περιοχής.

Κόσμος
