ΗΠΑ: Το αεροσκάφος έπεσε 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του στη Φιλαδέλφεια – Βίντεο από την συντριβή

Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στη Φιλαδέλφεια που σημειώθηκε την Παρασκευή (31.01.2025) είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 7 ανθρώπων, από τους οποίους οι 6 ήταν επιβάτες στο αεροσκάφος και ένας οδηγός αυτοκινήτου στο έδαφος.

Το αεροσκάφος Medevac, που μετέφερε μία κοπέλα, η οποία μόλις είχε λάβει την θεραπεία της, τη μητέρα της, δύο άτομα ιατρικού προσωπικού και δύο πιλότοι, είχε προορισμό το Μεξικό. Η συντριβή του σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας, κοντά σε εμπορικό κέντρο, τραυματίζοντας ακόμη 19 άτομα.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο Roosevelt Mall, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά, της οποίας οι φλόγες τύλιξαν πολλά κτίρια της γύρω περιοχής. Η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Cherelle Parker επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο στο έδαφος σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Τουλάχιστον 19 άλλοι τραυματίστηκαν, με κάποιους να μεταφέρονται σε τοπικά νοσοκομεία.

Ο Επίτροπος της Πυροσβεστικής στη Φιλαδέλφεια Τζέφρι Τόμσον ανέφερε ότι μετά τη συντριβή ξέσπασαν πέντε πυρκαγιές, οι οποίες έχουν σβήσει όλες.

Η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Cherelle Parker το Σάββατο (01.02.2025) επιβεβαίωσε τα θύματα σε συνέντευξη Τύπου.

