ΗΠΑ: Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το «κύμα» πολικού ψύχους – Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στο «έλεος» ακραίων καιρικών φαινομένων τις τελευταίες ημέρες, με τις σφοδρές χιονοπτώσεις – περισσότερα από 30 εκατοστά σε περίπου 20 πολιτείες – να έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κι άλλο τις επόμενες ημέρες λόγω της μιας μάζας αρκτικού αέρα, κυρίως στις βόρειες ΗΠΑ όπου η αισθητή θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους -45° Κελσίου, ενώ εκατομμύρια Αμερικανοί είναι αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες και περισσότερα από 530.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα (27.01.2026) το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, την ίδια στιγμή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο απολογισμός του ακραίου ψύχους στις ΗΠΑ ανήλθε σε τουλάχιστον 30 νεκρούς, εκ των οποίων επτά που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με αεροπλάνο το οποίο σημειώθηκε την Κυριακή (25.01.2026) το βράδυ.

Πολίτες μαζεύουν το χιόνι στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης / REUTERS / Bing Guan

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com, λίγοι περισσότεροι από 530.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί τοπική ώρα, ιδίως στις νότιες ΗΠΑ, στο Τενεσί και το Μισισίπι, όπου ο παγετός έχει προκαλέσει πτώσεις των γραμμών ηλεκτροδότησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότεροι από 175.000 άνθρωποι έχουν πληγεί στο Τενεσί και περισσότεροι από 140.000 στο Μισισίπι και σχεδόν 100.000 στη Λουιζιάνα.

«Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα περισσότερες ημέρες, διότι οι αρχές αγωνίζονται να συνέλθουν (από την κακοκαιρία). Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε τους αναγκαίους πόρους να καθαρίσουν έπειτα από τέτοια γεγονότα, διότι δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η μετεωρολόγος Άλισον Σαντορέλι.

As a massive storm that brought heavy snow, crippling ice and power outages to millions of Americans this weekend departs, surges of dangerous and record-breaking cold are arriving — and forecasters are closely watching for another potential storm next weekend.… pic.twitter.com/iDCBLzcJYP — The Washington Post (@washingtonpost) January 27, 2026

Ο Ντέιβ Ραντέλ, μετεωρολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι το χιόνι που έπεσε ήταν «πολύ ξηρό» και «λεπτό σαν πούδρα», κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να το παρασύρει εύκολα ο άνεμος, δυσχεραίνοντας τι προσπάθειες να καθαριστούν οι δρόμοι και μειώνοντας την ορατότητα.

Θεωρούμενη από κάποιους μετεωρολόγους η χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, συνοδεύεται από πολικές θερμοκρασίες, σημαντικές χιονοπτώσεις και συγκέντρωση πάγου με ενδεχομένως «καταστροφικές» επιπτώσεις, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίστηκε στα τοπικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών

Στο Τέξας, οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο μιας έφηβης 16 ετών που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα και ένας στην Άιοβα σε σύγκρουση.

REUTERS / Amr Alfiky

Οκτώ άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στη Νέα Υόρκη και έχει ξεκινήσει έρευνα για τον καθορισμό της αιτίας του θανάτου τους.

Εξάλλου, σκοτώθηκαν επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες ενός αεροσκάφους που συνετρίβη κατά την απογείωσή του στη διάρκεια της χιονοθύελλας στο Μέιν, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία διαχείρισης των αερομεταφορών (FAA).

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί σε 20 πολιτείες και η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, ενώ σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς.

Πολλά μεγάλα αεροδρόμια, από την Ουάσινγκτον, ως τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη, έχουν σχεδόν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ περισσότερες από 22.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.