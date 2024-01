Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε χθες Τρίτη (9.1.2024) την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, η οποία προκάλεσε ανεμοστρόβιλους στις νότιες Πολιτείες, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Σφοδροί άνεμοι και χιονοθύελλες πλήττουν εξάλλου το βόρειο τμήμα της χώρας και το ρεύμα έχει κοπεί σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Ισχυρές βροχές προκαλούν πλημμύρες, ενώ θυελλώδεις άνεμοι με ριπές που ξεπερνούν πιθανόν τα 80 χλμ./ώρα και καταιγίδες πλήττουν την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία National Weather Service (NWS).

«Μην την υποτιμάτε», προειδοποίησε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Φιλ Μέρφι σε συνέντευξή του σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας αυτή την καταιγίδα «ασυνήθιστη».

Η επιδείνωση των μετεωρολογικών συνθηκών έκανε το Air Force 2, το αεροπλάνο της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, να εκτραπεί προς το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες στην πολιτεία της Βιρτζίνια, αντί να προσγειωθεί στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ.

Ανεμοστρόβιλοι έπληξαν νοτιοανατολικές περιοχές, ιδιαίτερα τη Φλόριντα, όπου ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις κήρυξε 49 κομητείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εικόνες από drone δείχνουν ξεριζωμένα δένδρα και κτίρια από τα οποία έχει αποσπαστεί η στέγη.

Winter storm moving across the US brings severe weather, tornadoes to southeast blows southeast, triggering tornadoes. https://t.co/b4zpoxyvjK pic.twitter.com/mNmihV2d1Z