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Σρι Λάνκα: Οίκος ευγηρίας τυλίχτηκε στις φλόγες, 12 νεκροί – Σοκάρουν οι εικόνες από τη φωτιά

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν το κτίριο κατεστραμμένο, με απανθρακωμένα έπιπλα και εξοπλισμό
Ένα από τα καμένα δωμάτια του οίκου
Ένα από τα καμένα δωμάτια του οίκου / AP Photo
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Μια φονική φωτιά ξέσπασε σε μη αδειοδοτημένο οίκο ευγηρίας στη δυτική Σρι Λάνκα με αποτέλεσμα να σκοτώσει 12 ηλικιωμένους και να τραυματίσει ακόμα οκτώ.

Η φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης (3/6/2026) στο ίδρυμα στην πόλη Ανγκουρουβατότα στη Σρι Λάνκα. 51 ένοικοι διασώθηκαν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Φρέντρικ Γούτλερ, ο οποίος επιπλέον ανέφερε ότι στο ίδρυμα φιλοξενούνταν και άτομα με ψυχικές ασθένειες.

Ο διευθυντής του οίκου ευγηρίας συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση θανάτων από αμέλεια. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν το κτίριο κατεστραμμένο, με απανθρακωμένα έπιπλα και εξοπλισμό. Πτώματα βρίσκονταν στο σημείο.

Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Hiru μετέδωσε εικόνες πυροσβεστών, αστυνομικών και κατοίκων που προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια αστυνομικών και στρατιωτών σε λεωφορεία προς ασφαλή τοποθεσία.

Ο Τσατούρα Μιχούντουμ, διευθυντής της Εθνικής Γραμματείας για τους Ηλικιωμένους, δήλωσε ότι η εγκατάσταση δεν ήταν αδειοδοτημένος οίκος ευγηρίας και είχε λάβει προειδοποιήσεις να συμμορφωθεί με τους νόμους και τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Είπε ότι το ίδρυμα ήταν υπερπλήρες, καθώς διέθετε κρεβάτια για περίπου 15 άτομα, ενώ εκεί διέμεναν 71 άτομα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν επισκεφθεί προηγουμένως την εγκατάσταση και είχαν δώσει εντολή στη διοίκηση να τηρεί τους νόμους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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