Σρι Λάνκα: Οίκος ευγηρίας τυλίχτηκε στις φλόγες, 12 νεκροί – Σοκάρουν οι εικόνες από τη φωτιά

Μια φονική φωτιά ξέσπασε σε μη αδειοδοτημένο οίκο ευγηρίας στη δυτική Σρι Λάνκα με αποτέλεσμα να σκοτώσει 12 ηλικιωμένους και να τραυματίσει ακόμα οκτώ.

Η φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης (3/6/2026) στο ίδρυμα στην πόλη Ανγκουρουβατότα στη Σρι Λάνκα. 51 ένοικοι διασώθηκαν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Φρέντρικ Γούτλερ, ο οποίος επιπλέον ανέφερε ότι στο ίδρυμα φιλοξενούνταν και άτομα με ψυχικές ασθένειες.

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Ο διευθυντής του οίκου ευγηρίας συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση θανάτων από αμέλεια. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν το κτίριο κατεστραμμένο, με απανθρακωμένα έπιπλα και εξοπλισμό. Πτώματα βρίσκονταν στο σημείο.

Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Hiru μετέδωσε εικόνες πυροσβεστών, αστυνομικών και κατοίκων που προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια αστυνομικών και στρατιωτών σε λεωφορεία προς ασφαλή τοποθεσία.

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Ο Τσατούρα Μιχούντουμ, διευθυντής της Εθνικής Γραμματείας για τους Ηλικιωμένους, δήλωσε ότι η εγκατάσταση δεν ήταν αδειοδοτημένος οίκος ευγηρίας και είχε λάβει προειδοποιήσεις να συμμορφωθεί με τους νόμους και τις κατευθυντήριες οδηγίες.

A devastating fire at a care home for elderly residents and people with intellectual disabilities in Sri Lanka has left 12 dead and at least two missing. Eight people were injured, while 51 residents were evacuated. Authorities are investigating the cause of the blaze.… pic.twitter.com/hFOjQtyYD7 — India Today Global (@ITGGlobal) June 4, 2026

Είπε ότι το ίδρυμα ήταν υπερπλήρες, καθώς διέθετε κρεβάτια για περίπου 15 άτομα, ενώ εκεί διέμεναν 71 άτομα.

At least 11 people were killed and seven others injured after a devastating fire swept through an elderly care home in Sri Lanka’s Kalutara district on Wednesday evening.



Authorities said 10 residents died at the scene, while another later succumbed to injuries in hospital. A… pic.twitter.com/8NS2TlnIrc — India Today Global (@ITGGlobal) June 4, 2026

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν επισκεφθεί προηγουμένως την εγκατάσταση και είχαν δώσει εντολή στη διοίκηση να τηρεί τους νόμους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.