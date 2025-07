ΗΠΑ: Τρόμος έξω από σούπερ μάρκετ στο Μίσιγκαν – Άνδρας μαχαίρωσε τουλάχιστον 11 άτομα

Ένας άνδρας εξαπέλυσε μια τρομακτική επίθεση έξω από ένα σούπερ μάρκετ στην πολιτεία Μίσιγκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (26.7.2025) για συμβάν μπροστά σε υποκατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Walmart στην Τράβερς Σίτι, εξήγησε η πολιτειακή αστυνομία του Μίσιγκαν.

Ο άνδρας σε κατάσταση αμόκ άρχισε να μαχαιρώνει όποιον έβρισκε μπροστά του. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν ο δράστης γνώρισε κάποια από τα θύματά του.

«Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, οι λεπτομέρειες είναι περιορισμένες μέχρι στιγμής», ενημέρωσε μέσω X.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Στο Χ ανέβηκαν επίσης βίντεο που δείχνουν πολίτες να προσπαθούν να περιορίσουν τον ύποπτο δράστη έξω από τo Walmart.

#BREAKING : Photo of the suspect in the brutal Michigan Walmart stabbing



At least 11 people were stabbed inside the store and are being treated at Munson Medical Center.#Stabbing #Michigan #TraverseCity #Walmart #USA #UnitedStates #WalmartStabbing pic.twitter.com/vwgKPNVJFE