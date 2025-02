ΗΠΑ: Βίντεο με τη πτώση του ιδιωτικού αεροσκάφους με 6 επιβαίνοντες – Φόβοι για θύματα και στο έδαφος

Κανένας δε φαίνεται να έχει επιζήσει από το νέο αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη στις ΗΠΑ και πλέον υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο όπου κατέπεσε το ιδιωτικό αεροσκάφος – ασθενοφόρο στη Φιλαδέλφεια έχουν πληγεί.

Σημειώνεται πως ιδιωτικό αεροασθενοφόρο με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη την Παρασκευή (31.1.2025) στη Φιλαδέλφεια. Το ιδιωτικό αεροσκάφος μετέφερε ένα κοριτσάκι, το οποίο βρισκόταν για θεραπεία στη Φιλαδέλφεια, πίσω στο Μεξικό μαζί με τη μητέρα του.

Τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι επεσήμαναν αργά χθες το βράδυ ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν και πόσα θύματα υπάρχουν στο έδαφος από τη συντριβή του αεροπλάνου σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Φιλαδέλφειας, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με πολλά σπίτια και καταστήματα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Learjet 55, το οποίο είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας με προορισμό το Μπράνσον του Μιζούρι. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου έξι χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο, λίγο μετά τις 18:30 (τοπική ώρα, 01:30 ώρα Ελλάδας).

Και οι έξι επιβαίνοντες, που είναι νεκροί, σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, ήταν Μεξικανοί.

crazy footage of the airplane crash in philadelphia from my friends ring camera pic.twitter.com/6nLHJuzj2J