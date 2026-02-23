ΗΠΑ: Χιονοθύελλα «πάγωσε» τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη – Ακυρώθηκαν πάνω από 5000 πτήσεις, αναμένεται επιδείνωση

Σφοδρή χιονόπτωση χτυπά πολλές των Ηνωμένων Πολιτειών με εκατομμύρια κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους λόγω απαγορεύσεων κυκλοφορίας και προειδοποιήσεων για χιονοθύελλα.

Οι συνθήκες από την χιονόπτωση χαρακτηρίζονται ακραίες με την βορειοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών να έχει ντυθεί στα λευκά. Τα σχολεία σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, είναι κλειστά ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Συγκεκριμένα περισσότερες από 5.000 πτήσεις εντός, προς ή από τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα (23.02.2026) και σχεδόν 600 ακόμη έχουν καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το FlightAware, τα δύο αεροδρόμια με τις περισσότερες ακυρώσεις – το John F. Kennedy και το LaGuardia – έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στο Στάτεν Άιλαντ της Νέα Υόρκη, ποδηλάτες και οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης, ενώ στο Κουίνς το χιόνι έχει σκεπάσει δρόμους και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ ματαιώθηκαν, την ώρα η κακοκαιρία εντείνεται.

Στη Φιλαδέλφεια, κάμερες τροχαίας κατέγραψαν ισχυρή χιονόπτωση στην περιοχή γύρω από το Independence Hall, ενώ στο Κλίβελαντ του Οχάιο εκδόθηκε προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Οι αρχές κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο και για ριπές ανέμου που φτάνουν έως και τα 55 χλμ./ώρα.

Second Video…



pic.twitter.com/AhI3Tnbsuk — Maines Abominable SnowBART (@MESNOWman1) February 23, 2026

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις και τη λειτουργία των υπηρεσιών, και συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, παραμένοντας σε ασφαλείς χώρους.

«Αναμένουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά εδώ» ενόψει της νύχτας, δήλωσε ο υπεύθυνος της μετεωρολογικής υπηρεσίας Φρανκ Περέιρα. «Η καταιγίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται και καθώς συνεχίζει να ενισχύεται και να κινείται προς τα βόρεια, αναμένουμε ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν ραγδαία».

Major Winter Storm New York



Incredible footage from FDR Drive shows whiteout conditions occurring in New York.



A citywide lockdown is currently in place until Monday 12pm, as the powerful system passes over the state. pic.twitter.com/ICHrIZd5bF — Chyno News (@ChynoNews) February 23, 2026

Ο Περέιρα πρόσθεσε ότι η καταιγίδα θα μπορούσε ενδεχομένως να εξελιχθεί σε κυκλώνα-βόμβα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι οι ισχυρές ριπές ανέμου της καταιγίδας θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνθήκες λευκής βροχής και προειδοποίησε για μια «πιθανώς ιστορική καταιγίδα» νοτιοανατολικά του διαδρόμου Βοστώνης-Πρόβιντενς.

Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you’ll be telling your children and grandchildren about. We’re going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) February 23, 2026

«Τέτοιοι άνεμοι, σε συνδυασμό με το βαρύ, υγρό χιόνι, αποτελούν συνταγή για κατεστραμμένα δέντρα και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος », δήλωσε ο Μπράις Γουίλιαμς, μετεωρολόγος στο γραφείο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στη Βοστώνη. «Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ο συνδυασμός αυτών των ακραίων ποσοτήτων χιονιού με αυτόν τον άνεμο».