Ιράκ: Al-Mawadda, το πρώτο πολιτικό κόμμα που φτιάχτηκε από γυναίκες

Στόχος του κόμματος είναι να ενώσει τις φωνές των γυναικών στο Ιράκ
Το Ιράκ για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει ένα κόμμα φτιαγμένο από γυναίκες.

Λίγους μήνες πριν τις κοινοβουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο στο Ιράκ, ένα αποκλειστικά γυναικείο κόμμα έκανε την εμφάνισή του.

Το όνομα αυτού al-Mawadda, εμπνευσμένο από το Κοράνι που σημαίνει συμπόνια, αγάπη και σεβασμός. Μπορεί να πήρε δύο χρόνια αναμονής όμως το κόμμα, πήρε στις αρχές Αυγούστου την επίσημη άδεια λειτουργίας και ως στόχο έχει να ενώσει γυναίκες από όλη τη χώρα και να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή.

 
 
 
 
 
Όπως εξηγεί η γενική γραμματέας και ιδρύτρια του κόμματος, Jihan al-Taei, «οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το μισό της ιρακινής κοινωνίας. Το κόμμα μας δημιουργήθηκε λόγω του περιθωριοποιημένου ρόλου των γυναικών και του ουσιαστικού αποκλεισμού τους από όλες τις πτυχές της ζωής, ειδικά από τη λήψη αποφάσεων».

Γυναίκες από διαφορετικά δόγματα και κοινωνικά υπόβαθρα στο Ιράκ ίδρυσαν το πρώτο γυναικείο κόμμα της χώρας με την ονομασία «al-Mawadda», με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών στην πολιτική και την αύξηση της πολιτικής τους συμμετοχής στη χώρα.

Στο πρώτο συνέδριο του κόμματος, οι ιδρύτριες δήλωσαν ότι το κόμμα δημιουργήθηκε για να «ενδυναμώσει τις γυναίκες στην πολιτική και να αυξήσει τη συμμετοχή τους στο πολιτικό σκηνικό» της χώρας, με στόχο «ένα καλύτερο Ιράκ».

 
 
 
 
 
Η ίδρυση του πρώτου γυναικείου πολιτικού κόμματος στο Ιράκ θεωρείται ως «σημαντικό βήμα» για τις Ιρακινές γυναίκες και «σημείο καμπής» στη συμμετοχή τους στην πολιτική.

