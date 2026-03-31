Ιράκ: Δημοσιογράφος απήχθη στη Βαγδάτη – Συνελήφθη ένας ύποπτος

Την απαγωγή μιας δημοσιογράφου, ανακοίνωσε σήμερα (31.03.2026) το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ.

Το υπουργείο δεν αποκάλυψε την ταυτότητα της δημοσιογράφου ούτε έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εθνικότητά της. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό των απαγωγέων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Εντοπίστηκε ένα όχημα που ανήκε στους απαγωγείς, το οποίο ανατράπηκε καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ένας ύποπτος συνελήφθη και ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή κατασχέθηκε, αλλά οι άλλοι παραμένουν ελεύθεροι».

Ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη αρνήθηκε να σχολιάσει για το περιστατικό.

Πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Shafaq News ότι η δημοσιογράφος, Shelly Kittleson, απήχθη κοντά στο ξενοδοχείο Palestine στην οδό Al-Saadoun στο κέντρο της Βαγδάτης.

Ο Κίτλσον έχει κάνει ρεπορτάζ από τη Βαγδάτη εδώ και αρκετά χρόνια, συνεργαζόμενος με το Al-Monitor, το The National και το Foreign Policy, με κάλυψη που επικεντρώνεται σε ένοπλες παρατάξεις, στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράκ και στις εξελίξεις στην περιφερειακή ασφάλεια.

Το υπουργείο ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων και την απελευθέρωσή της δημοσιογράφου, ενώ θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον όλων των εμπλεκομένων.