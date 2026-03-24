Ιράκ: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις σιιτικών οργανώσεων με 15 νεκρούς – Κατηγορούν τις ΗΠΑ οι PMF

Τουλάχιστον 15 μαχητές των PMF σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν, στην Άνμπαρ στο Ιράκ από αεροπορικά πλήγματα που στόχευσαν εγκατάσταση που ανήκει στις ιρακινές σιιτικές Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF).

Οι PMF κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο διοικητής επιχειρήσεων, ο Σάαντ αλ-Μπαϊτζί. Οι υπόλοιποι 14 ήταν απλά μέλη των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης που εδρεύει στο Ιράκ και υποστηρίζεται από το Ιράν.

Πηγές στους υγειονομικούς δήλωσαν πως μερικοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και ο απολογισμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τα πλήγματα είχαν στόχο το αρχηγείο των PMF (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης), όπου εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούνταν συνεδρίαση με τη συμμετοχή ανώτερων διοικητών, πρόσθεσαν οι πηγές.

Οι PMF, γνωστές στα αραβικά ως Χασντ αλ-Σάαμπι, είναι μια οργάνωση «ομπρέλα» κυρίως σιιτικών παραστρατιωτικών παρατάξεων, που εντάχθηκε επισήμως στις ιρακινές κρατικές δυνάμεις ασφαλείας και περιλαμβάνει οργανώσεις οι οποίες είναι σύμμαχες του Ιράν. Ένοπλες οργανώσεις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ αφότου ξέσπασε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν, το Φεβρουάριο, δημιουργώντας φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Εξάλλου τουλάχιστον 6 κούρδοι μαχητές Πεσμεργκά σκοτώθηκαν και 22 τραυματίσθηκαν από επίθεση με ρουκέτες εναντίον της βάσης τους βόρεια της Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, έγινε σήμερα γνωστό από πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας και στους Πεσμεργκά.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής ποιος πραγματοποίησε την επίθεση, πρόσθεσαν οι πηγές.