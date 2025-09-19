Ιράκ: «Σκοτώθηκε ανώτατο ηγετικό στέλεχος του ISIS μετά από ειδική αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Συρία»

Ανώτατο ηγετικό στέλεχος του ISIS σκοτώθηκε στη Συρία κατά την διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με την, υπό τις ΗΠΑ, διεθνή συμμαχία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (19.092025) η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιράκ.

Πρόκειται για έναν διοικητή, τον Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ, γνωστό και ως «Αμπντούλ Ραχμάν Αλ- Χαλάμπι», ο οποίος ήταν επικεφαλής της δύναμης εξωτερικών επιχειρήσεων και ασφαλείας του ISIS, διευκρινίζουν οι αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του Ιράκ.

Ο Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ κατηγορήθηκε ότι επέβλεπε τις επιθέσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην πρεσβεία του Ιράν στο Λίβανο και ότι σχεδίαζε άλλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες τελικά ματαιώθηκαν μέσω υπηρεσιών πληροφοριών, πρόσθεσε.

Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων με αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο στελέχη του ISIS στη Συρία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η οργάνωση ελπίζει να ανακάμψει στη χώρα μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.