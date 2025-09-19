Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ιράκ: «Σκοτώθηκε ανώτατο ηγετικό στέλεχος του ISIS μετά από ειδική αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Συρία»

Πρόκειται για τον Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ, που ήταν επικεφαλής της δύναμης εξωτερικών επιχειρήσεων και ασφαλείας
Δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων του ιρακινού στρατού
Δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων του ιρακινού στρατού / Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency / Pool via REUTERS

Ανώτατο ηγετικό στέλεχος του ISIS σκοτώθηκε στη Συρία κατά την διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με την, υπό τις ΗΠΑ, διεθνή συμμαχία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (19.092025) η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιράκ.

Πρόκειται για έναν διοικητή, τον Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ, γνωστό και ως «Αμπντούλ Ραχμάν Αλ- Χαλάμπι», ο οποίος ήταν επικεφαλής της δύναμης εξωτερικών επιχειρήσεων και ασφαλείας του ISIS, διευκρινίζουν οι αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του Ιράκ.

Ο Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ κατηγορήθηκε ότι επέβλεπε τις επιθέσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην πρεσβεία του Ιράν στο Λίβανο και ότι σχεδίαζε άλλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες τελικά ματαιώθηκαν μέσω υπηρεσιών πληροφοριών, πρόσθεσε.

Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων με αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο στελέχη του ISIS στη Συρία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η οργάνωση ελπίζει να ανακάμψει στη χώρα μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καυστικός ο Τζον Στιούαρτ κατά του Τραμπ μετά την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ: «Καλησπέρα από τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας»
Επιστρέφοντας στο Comedy Central, ο παρουσιαστής σατίρισε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη λογοκρισία γύρω από την υπόθεση του Τζίμι Κίμελ, σε ένα σόου γεμάτο ειρωνεία και πολιτική κριτική
Ο Τζον Στιούαρτ στο The Daily Show
2
Newsit logo
Newsit logo