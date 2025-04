Ιράκ: Τεράστιες αμμοθύελλες πνίγουν τη χώρα, χιλιάδες στα νοσοκομεία – Απόκοσμες εικόνες

Εντύπωση προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από το Ιράκ, καθώς τα τελευταία 24ωρα εκτεταμένες αμμοθύελλες πνίγουν τους κατοίκους δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό.

Ως αποτέλεσμα περίπου 1.500 άτομα οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία του Ιράκ, με αναπνευστικά προβλήματα. Οι τεράστιες αμμοθύελλες σάρωσαν τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα βίντεο που ανέβασαν χρήστες του διαδικτύου στο Χ (πρώην Twitter) προκαλούν εντύπωση. Ολόκληρες γειτονιές φαίνονται καλυμμένες με πυκνή πορτοκαλί ομίχλη, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για διακοπές ρεύματος σε εκτεταμένες περιοχές, αλλά και για αναστολή πτήσεων.

Σημειώνεται πως οι καταιγίδες σκόνης είναι συχνές στο Ιράκ, ωστόσο το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια εντείνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Όσοι κινούνται στο δρόμο φορούν προστατευτικές μάσκες ή μαντήλια προσπαθώντας να προστατευθούν από την άμμο, ωστόσο η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική.

WATCH Massive sandstorm blankets Iraq in apocalyptic orange, dimming the skies and reducing visibility to almost nothing pic.twitter.com/sI7jfm0Krd