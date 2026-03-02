Ιράν: 165 οι νεκροί μετά την επίθεση σε σχολείο θηλέων – 95 τραυματίες

Θρήνος στο Ιράν από τον βομβαρδισμό σχολείου θηλέων με τον τελικό απολογισμό να αυξάνεται στις 165 νεκρές μαθήτριες. Το αεροπορικό πλήγμα έγινε το Σάββατο (28.02.2026) σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν πλέον ολοκληρωθεί, δήλωσαν αξιωματούχοι σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο κυβερνήτης της πόλης Μινάμπ στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται το σχολείο με τις μαθήτριες, δήλωσε ότι οι προσπάθειες των διασωστών ολοκληρώθηκαν, μετέδωσε το IRNA.

Ενενήντα πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης κατηγόρησε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση για το πλήγμα, όμως το Ισραήλ απέρριψε χθες, Κυριακή (01.03.2026), κάθε ευθύνη γι’ αυτό. «Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για ισραηλινή ούτε αμερικανική επίθεση εκεί», δήλωσε ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ναντάβ Σοσανί.

Ο Σοσανί πρόσθεσε: «Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι ήμασταν σε θέση -και αυτό θα επιβεβαιωθεί από τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς- να εξοντώσουμε με εξαιρετικά ακριβή τρόπο 40 άτομα που κρύβονταν από εμάς πάνω από 1.000 μίλια μακριά».

Ο εκπρόσωπος αναφερόταν στο φόνο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Η διάψευση έγινε αφού το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) ανακοίνωσε πως «ανησυχεί βαθιά» για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. «Υπάρχουν πληροφορίες για επιθέσεις σε σχολεία στο Ιράν, περιλαμβανομένου ενός σχολείου θηλέων στη Μινάμπ», ανακοίνωσε χθες το γερμανικό γραφείο της UNICEF στην Κολωνία.

The bombing of a girls’ primary school in southern #Iran, which resulted in the killing of 148 students, is profoundly reprehensible and among the most severe attacks on a civilian educational institution amid the US-Israeli military escalation against Iran pic.twitter.com/MSEPMHvvky — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) March 1, 2026

«Επιθέσεις εναντίον αμάχων και στόχων αμάχων, περιλαμβανομένων σχολείων, αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Η UNICEF κάλεσε σε άμεση παύση των εχθροπραξιών. Ο οργανισμός απηύθυνε επίσης έκκληση σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ιδιαιτέρως την προστασία του άμαχου πληθυσμού και των υπηρεσιών στις οποίες βασίζονται τα παιδιά για την επιβίωσή τους.