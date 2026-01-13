Ιράν: 24χρονη διαδηλώτρια αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου – Είχε συλληφθεί από την αστυνομία

Μεγάλη ανησυχία έχει δημιουργηθεί από την εξαφάνιση της 24χρονης Μαχσά Σαφέι (Mahsa Shafei), η οποία συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση στην πόλη Yasuj, με την οικογένεια της να μην έχει λάβει καμία πληροφορία για το που μπορεί να βρίσκεται.

Μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τον τόπο κράτησής της στο Ιράν και την κατάσταση της υγείας της, ενώ οι προσπάθειες της οικογένειας της να επικοινωνήσουν μαζί της ή να μάθουν κάποιο νέο της παραμένουν άκαρπες και τις φονικές διαδηλώσεις στο Ιράν να μην έχουν τέλος.

Η 24χρονη είναι αδελφή του Νίμα (Πάρσα) Σαφέι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τις διαδηλώσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022, με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw που έχει έδρα τη Νορβηγία, μία άλλη κοπέλα, η 23χρονη Ρομπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, δολοφονήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ενώ συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις καταστολής της Τεχεράνης την πυροβόλησαν από πίσω στο κεφάλι, από κοντινή απόσταση και αρχικά να αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό της στην οικογένεια.