Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ιράν: 24χρονη διαδηλώτρια αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου – Είχε συλληφθεί από την αστυνομία

Η 24χρονη είναι αδελφή του Νίμα (Πάρσα) Σαφέι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τις διαδηλώσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022
ΙΡΑΝ
Stringer/WANA / West Asia News Agency / via REUTERS

Μεγάλη ανησυχία έχει δημιουργηθεί από την εξαφάνιση της 24χρονης Μαχσά Σαφέι (Mahsa Shafei), η οποία συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση στην πόλη Yasuj, με την οικογένεια της να μην έχει λάβει καμία πληροφορία για το που μπορεί να βρίσκεται.

Μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τον τόπο κράτησής της στο Ιράν και την κατάσταση της υγείας της, ενώ οι προσπάθειες της οικογένειας της να επικοινωνήσουν μαζί της ή να μάθουν κάποιο νέο της παραμένουν άκαρπες και τις φονικές διαδηλώσεις στο Ιράν να μην έχουν τέλος.

Η 24χρονη είναι αδελφή του Νίμα (Πάρσα) Σαφέι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τις διαδηλώσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022, με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw που έχει έδρα τη Νορβηγία, μία άλλη κοπέλα, η 23χρονη Ρομπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, δολοφονήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ενώ συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις καταστολής της Τεχεράνης την πυροβόλησαν από πίσω στο κεφάλι, από κοντινή απόσταση και αρχικά να αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό της στην οικογένεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
94
88
82
78
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το BBC ζητάει από δικαστήριο των ΗΠΑ να απορρίψει την αγωγή για δυσφήμιση του Τραμπ - «Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας»
Ο πρόεδρος είχε κατηγορήσει το BBC για δυσφήμιση και παραβίαση ενός νόμου περί εμπορικών πρακτικών απαιτώντας αποζημιώσεις και τόκους 5 δισεκ. δολαρίων
τραμπ
Newsit logo
Newsit logo