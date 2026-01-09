Κόσμος

Ιράν: Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις αεροπορικών εταιρειών από Τουρκία, Κατάρ και Εμιράτα για λόγους ασφαλείας

Οι φονικές και αιματηρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα έχουν δημιουργήσει ένα ρίσκο ασφαλείας που οι εταιρείες δεν θέλουν να πάρουν
Αεροσκάφος της Flydubai Airlines
Αεροσκάφος της Flydubai Airlines / EPA / ALI HAIDER

Με τις διαδηλώσεις στο Ιράν να κορυφώνονται και τις καθεστωτικές δυνάμεις να έχουν κλιμακώσει τις εντάσεις με βίαια επεισόδια και αναφορές για δεκάδες νεκρούς διαδηλωτές, αεροπορικές εταιρείες αποφασίζουν να ακυρώσουν πτήσεις προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ειδικότερα, δεκάδες πτήσεις από το Ντουμπάι προς αρκετές πόλεις του Ιράν, όπως η Τεχεράνη, η Σιράζ και η Μασχάντ, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα (09.01.2026) με την εταιρεία Flydubai ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου της πόλης.

Εξάλλου τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Turkish Airlines ακύρωσε 17 πτήσεις διάφορων εταιρειών προς ιρανικές πόλεις, ενώ η εταιρεία AJet ακύρωσε έξι πτήσεις ενώ σε ακυρώσεις προχώρησε και η Pegasus Airlines.

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο πτήσεις από τη Ντόχα του Κατάρ προς την Τεχεράνη, που θα αναχωρούσαν σήμερα (09.01.2026) ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου Hamad.

Η εταιρεία Flydubai επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι οι προγραμματισμένες για σήμερα (09.01.2026) πτήσεις της προς το Ιράν ακυρώθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση» και θα τροποποιήσει ανάλογα το πρόγραμμα των πτήσεών της χωρίς να εξηγήσει τους λόγους για τις σημερινές ακυρώσεις.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι δεν ανέφερε τον λόγο των ακυρώσεων, όμως από χθες (08.01.2026) έχει αναφερθεί στο Ιράν διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τις κινητοποιήσεις που ξέσπασαν στη χώρα πριν από 13 ημέρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
119
117
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο – «σκάνδαλο» στην Κύπρο: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία» λέει η κυβέρνηση
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν ήδη την προέλευση του οπτικοακουστικού υλικού και εντός της ημέρας αναμένεται η τεχνική έκθεση για την αυθεντικότητά του
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης
Ανάλυση: Γιατί βυθίζεται τώρα στο χάος το Ιράν, τι προκάλεσε την εξέγερση και σε τι διαφέρουν αυτές οι διαδηλώσεις από τις προηγούμενες
Η κατάρρευση του νομίσματος και ο εκρηκτικός πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, πυροδοτούν τη λαϊκή οργή για 13η μέρα - Ο Τραμπ απειλεί τον Χαμενεΐ - Τουλάχιστον 45 νεκροί, κάηκαν κυβερνητικά κτίρια, κόπηκε η επικοινωνία
Χάος με νεκρούς στο Ιράν
Ενός λεπτού σιγή στην Ελβετία το μεσημέρι για τους 40 νεκρούς στο Κραν Μοντανά - «Εθνική απώλεια χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας»
«Μια απώλεια, μια μεγάλη εθνική απώλεια χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας» έγραψε κάποιος στο βιβλίο συλλυπητηρίων για τα θύματα της τραγωδίας
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά
Newsit logo
Newsit logo