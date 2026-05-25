Τουρκία: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε Οζέλ και CHP – «Κόκκινη γραμμή οι προσβολές στον Ερντογάν, θα ανταποδώσουμε»

Πολιτική κρίση τεραστίων διαστάσεων βιώνει η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το ιστορικό κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ να βρίσκεται «στον αέρα» μετά την δικαστική απόφαση για την καθαίρεση του ηγέτη του, Οζγκιούρ Οζέλ, που είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάστασή του από τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον οποίο αρκετοί εντός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνδέουν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης να καθαιρεθεί ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε σοκ και έντονες αντιδράσεις σε χιλιάδες ψηφοφόρους του CHP αλλά και τριγμούς εντός του κόμματος, με τον Οζγκιούρ Οζέλ να κατηγορεί ευθέως τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την κυβέρνησή του για «απόπειρα πραξικοπήματος».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Άγκυρα δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του τέως επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος – – αφού στην ηγεσία επανήλθε ο Κιλιτσντάρογλου – με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης να εξαπολύει επίθεση εναντίον του CHP και του Οζγκιούρ Οζέλ.

Αρχικά, ο Ομέρ Τσελίκ υποστήριξε ότι ο πολιτικός εκφοβισμός εις βάρους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όχι μόνο είναι απαράδεκτος αλλά ακόμα αναδεικνύει την πολιτική ανικανότητα του Οζέλ, ενώ πρόσθεσε πως οι «εσωτερικές υποθέσεις του CHP είναι πιο χαοτικές από της Μέσης Ανατολής» σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει το κύρος και την πολιτική βαρύτητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε πως το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα αντιμετωπίζει προβλήματα πολιτικής ανεπάρκειας και αδυναμίες που για να τις «κρύψει» προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι για τα παραπάνω ευθύνεται ο Ερντογάν, ενώ κατέστησε σαφές ότι οι προσπάθειες χειραγώγησης του λαού αποτυγχάνουν.

Όμως στο σημείο αυτό ο Τσελίκ ανέβασε τους τόνους λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όσοι δεν μπορούν να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, όσοι δεν μπορούν να επιδείξουν καμία πολιτική ικανότητα σχετικά με τα δικά τους ζητήματα, τώρα στοχοποιούν συνεχώς τον Ερντογάν και το κόμμα μας».

Έπειτα, πρόσθεσε: «Οι προσβολές στον Τούρκο πρόεδρο είναι κόκκινη γραμμή για εμάς και δεν θα το επιτρέψουμε σε κανέναν να την παραβιάσει και θα ανταποδώσουμε αναλόγως».