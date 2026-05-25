Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται ομαλά – Οι χώρες της Μέσης Ανατολής να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τους στόχους του Λευκού Οίκου σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τις χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις λεγόμενες «Συμφωνίες του Αβραάμ» για την εξομάλυνση των διπλωματικών τους σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ «άνοιξε την πόρτα» και στο Ιράν, με τον ίδιο να τονίζει ότι «αυτό θα ήταν ξεχωριστό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι οι συμφωνίες θα είναι ένα «έγγραφο που θα τυγχάνει σεβασμού όσο κανένα άλλο που έχει υπογραφεί ποτέ, οπουδήποτε στον κόσμο».

Trump, in a new post on Iran this morning, demands that as part of the peace deal, other Middle East nations join the Abraham Accords and recognize Israel. pic.twitter.com/PPWc2cnFQ1 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 25, 2026

Για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι εξελίσσονται καλά, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2020, με τις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ, υπό την αιγίδα του Τραμπ – στην πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο – το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Οι διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν προχωρούν ομαλά! Ή θα είναι μια Μεγάλη Συμφωνία για όλους ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλαδή την επιστροφή στο μέτωπο των μαχών και επιθέσεις, μεγαλύτερες και πιο ισχυρές απο ποτέ και κανείς δεν το θέλει αυτό.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μου το Σάββατο (23.05.2026) είχα συνομιλίες:

τον Πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας,

τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχγιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,

τον Εμίρη, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών του Κατάρ,

Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι,

τον Στρατάρχη Σάιντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέντ Σαχ του Πακιστάν,

τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας,

τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου,

τον Βασιλιά Αμπντουλάχ Β’ της Ιορδανίας και

τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ισά Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από όλη τη δουλειά που έκαναν οι ΗΠΑ για να προσπαθήσουν να συναρμολογήσουν αυτό το πολύπλοκο παζλ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον, ταυτόχρονα, να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Οι χώρες που συζητήθηκαν είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ήδη μέλη!), το Κατάρ, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν (ήδη μέλη!).

Μπορεί να είναι πιθανό μία ή δύο να έχουν λόγο να μην το κάνουν και αυτό θα γίνει αποδεκτό, αλλά οι περισσότερες θα πρέπει να είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να κάνουν αυτόν τον διακανονισμό με το Ιράν ένα πολύ πιο Ιστορικό Γεγονός από ό,τι θα ήταν, διαφορετικά,.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ έχουν αποδειχθεί, για τις εμπλεκόμενες χώρες (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Σουδάν και Καζακστάν), μια Χρηματοοικονομική, Οικονομική και Κοινωνική ΑΝΟΙΞΗ, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου Σύγκρουσης και Πολέμου, με τα νυν μέλη να μην έχουν καν προτείνει να φύγουν ή να κάνουν έστω και μια παύση.

Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ ήταν σπουδαίες για αυτές και θα είναι ακόμη καλύτερες για όλους και θα φέρουν αληθινή Δύναμη, Ισχύ και Ειρήνη στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά μετά από 5.000 χρόνια. Θα είναι ένα Έγγραφο που θα τυγχάνει σεβασμού όπως κανένα άλλο που έχει υπογραφεί ποτέ, οπουδήποτε στον κόσμο.

Το επίπεδο Σημασίας και Κύρους του θα είναι απαράμιλλο! Θα πρέπει να ξεκινήσει με την άμεση υπογραφή από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και όλοι οι άλλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Εάν δεν το κάνουν, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη Συμφωνία, καθώς αυτό δείχνει κακή πρόθεση. Μιλώντας σε πολλούς από τους Μεγάλους Ηγέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα ήταν τιμή τους, μόλις υπογραφεί το Έγγραφό μας, να συμπεριληφθεί η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Ουάου, αυτό θα ήταν κάτι ξεχωριστό!

Αυτή θα είναι η πιο σημαντική Συμφωνία που θα υπογράψει ποτέ οποιαδήποτε από αυτές τις Μεγάλες, αλλά πάντα σε Συγκρούσεις, Χώρες. Τίποτα στο παρελθόν ή στο μέλλον δεν θα την ξεπεράσει. Ως εκ τούτου, ζητώ υποχρεωτικά από όλες τις χώρες να υπογράψουν αμέσως τις Συμφωνίες του Αβραάμ και, εάν το Ιράν υπογράψει τη Συμφωνία του μαζί μου, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να συμμετάσχουν και αυτές σε αυτόν τον απαράμιλλο Παγκόσμιο Συνασπισμό.

Η Μέση Ανατολή θα είναι Ενωμένη, Ισχυρή και Οικονομικά Ισχυρή, ίσως σαν καμία άλλη περιοχή, οπουδήποτε στον κόσμο! Με αντίγραφο αυτής της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ζητώ από τους Εκπροσώπους μου να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διαδικασία υπογραφής αυτών των χωρών στις ήδη Ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».