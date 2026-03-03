Ιράν: Αλλεπάλληλες εκρήξεις και πυκνός μαύρος καπνός στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έπειτα από επίθεση drone

Κλιμακώνονται και σήμερα Τρίτη (03.03.2026) οι συγκρούσεις και οι εντάσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ – ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την τέταρτη ημέρα της εκστρατείας «Operation Epic Fury» υπό την ηγεσία των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες στόχευσαν και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Στόχος σφοδρών αεροπορικών επιδρομών έγινε το απόγευμα της Τρίτης το Διεθνές Αεροδρόμιο Mehrabad της Τεχεράνης. Τοπικές πηγές και κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιβεβαίωσαν πολλαπλές εκρήξεις στις εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο κόμβο τόσο για τις εσωτερικές πολιτικές πτήσεις όσο και για τις στρατιωτικές μεταφορές.

Σύμφωνα με πηγή του ιρανικού αεροπορικού τομέα, οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ολική καταστροφή ενός αεροσκάφους Airbus A319 της Iran Air που ήταν σταθμευμένο στον διάδρομο προσγείωσης.

Αν και το αεροδρόμιο έχει κλείσει κατά διαστήματα από την έναρξη της σύγκρουσης το Σάββατο, αυτή είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη αναφορά για την απώλεια πολιτικού αεροσκάφους στον κύριο εγχώριο αερολιμένα της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε μια νέα σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη και την Ισφαχάν.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι επιθέσεις στην Τεχεράνη έπληξαν «υποδομές και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το καθεστώς για την παραγωγή όπλων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων».

Στην Ισφαχάν, σύμφωνα με τον στρατό, χτυπήθηκαν δεκάδες ιρανικοί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και αποθήκες πυραύλων.

«Κατά τη διάρκεια της επιδρομής στο συγκρότημα, πολλά πυρομαχικά ρίχτηκαν στο Προεδρικό Γραφείο και στο κτίριο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν επίσης ο φερόμενος χώρος συγκέντρωσης του ανώτερου φόρουμ του Ιράν, που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και τη λήψη αποφάσεων.