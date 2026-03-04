Κόσμος

Ιράν: Αναβλήθηκε η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Δεν έχει ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία

Οι διοργανωτές έχουν δηλώσει ότι η τελετή αναβάλλεται καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα
χαμενεΐ
Αλί Χαμενεΐ / REUTERS/Sharafat Ali

Η κρατική κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που θα γινόταν σήμερα (4/3/2026) έχει αναβληθεί, σύμφωνα με αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Η τριήμερη κηδεία του Αλί Χαμενεΐ ήταν να ξεκινήσει αργότερα σήμερα, στις 10 το βράδυ (20:30 ώρα Ελλάδος), με εικόνες στα social media να δείχνουν τις προετοιμασίες για την ολοκλήρωση όλων των λεπτομερειών στο Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, οι διοργανωτές έχουν δηλώσει ότι η τελετή θα αναβληθεί έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής.

Ακόμα σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Iran’s Tasnim, που επικαλείται έναν αξιωματούχο, αυτός φαίνεται να επικαλέστηκε διάφορα προβλήματα για την καθυστέρηση της κηδείας, συμπεριλαμβανομένων και αιτημάτων από άτομα σε διάφορες επαρχίες που θέλουν να παραστούν στην τελετή.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της τελετής.

