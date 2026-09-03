Σεργκέι Λαβρόφ: Προχωράμε στο κλείσιμο παραρτημάτων του ινστιτούτου Γκαίτε στη Ρωσία

Συνεχίζεται η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία. Η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του ινστιτούτου Γκαίτε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Εξήγησε πως πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του Σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας ανακοίνωσε το μέτρο μετά τον εντοπισμό drone στο οποίο ήταν τοποθετημένα εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Ρωσία πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση.

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Το ινστιτούτο Γκαίτε έχει το κυριότερο παράρτημά του στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και στη Γεκατέρινμπουργκ. «Φυσικά θα κλείσουν, αφού διωχτεί το δικό μας πολιτιστικό κέντρο από εκεί» (σ.σ. το Βερολίνο), είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος εκφράστηκε στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.

Η γερμανική κυβέρνηση ενήργησε εν γνώσει του ότι η κίνηση θα σήμαινε το τέλος της δικής της πολιτιστικής παρουσίας στη Ρωσία, πρόσθεσε.

Παρά την συνεχή κλιμάκωση των εντάσεων με τη Δύση εξαιτίας του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022, το ινστιτούτο συνέχιζε να λειτουργεί, ανέφερε ο υπουργός. Το Γκαίτε ήταν ένας από τους τελευταίους γερμανικούς θεσμούς που είχε ακόμη παρουσία στη ρωσική ομοσπονδία.

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Η Μόσχα έχει κηρύξει πολυάριθμα ξένα ιδρύματα και οργανισμούς «ανεπιθύμητες» οντότητες, ουσιαστικά απαγορεύοντας τη λειτουργία τους στην επικράτειά τους.

Την Τετάρτη (02.09.2026) το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον γερμανό επιτετραμμένο στην πρεσβεία στη Μόσχα και του επέδωσε διαμαρτυρία για τις «αντιρωσικές» δηλώσεις και τα μέτρα μετά τον εντοπισμό του drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας-Χάλε.