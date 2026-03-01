Κόσμος

Ιράν: Αυτό είναι το οπλοστάσιό του – Βαλλιστικοί πύραυλοι, drones και το δόγμα της αποτροπής

Ιρανικός πύραυλος
Ιρανικός πύραυλος / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Το στρατιωτικό αποτύπωμα του Ιράν στη Μέση Ανατολή δεν βασίζεται στην ποιοτική υπεροχή της αεροπορίας του ούτε σε έναν σύγχρονο στόλο επιφανείας.

Βασίζεται σε ένα εκτεταμένο, πολυεπίπεδο και διαρκώς εξελισσόμενο πυραυλικό και μη επανδρωμένο οπλοστάσιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποτροπή, δυνατότητα πλήγματος σε βάθος και επιχειρησιακή ευελιξία μέσω άμεσης ή έμμεσης χρήσης.

Η Τεχεράνη επένδυσε συστηματικά επί δεκαετίες σε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και UAV, δημιουργώντας ένα πλέγμα ισχύος που επηρεάζει όχι μόνο το Ισραήλ και τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, αλλά και τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Το πυραυλικό οπλοστάσιο – Η ραχοκοκαλιά της αποτροπής

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), και ειδικά από τις Αεροδιαστημικές τους Δυνάμεις.

Βαλλιστικοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς (SRBM)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει συστήματα με εμβέλεια έως 300–700 χιλιόμετρα. Ενδεικτικά:

Fateh-110: στερεού καυσίμου, υψηλής ακρίβειας, κινητό σύστημα εκτόξευσης.

Zolfaghar: εξέλιξη του Fateh με μεγαλύτερη εμβέλεια.

Οι πύραυλοι στερεού καυσίμου επιτρέπουν ταχεία εκτόξευση, μειώνοντας τον χρόνο προειδοποίησης και αυξάνοντας την επιβιωσιμότητα.

Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι
Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

Βαλλιστικοί μέσου βεληνεκούς (MRBM)

Shahab-3: από τους πρώτους πυλώνες του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος.

Sejjil: στερεού καυσίμου, εμβέλεια έως 2.000 χλμ.

Με τέτοια εμβέλεια, το Ιράν μπορεί να πλήξει στόχους σε όλη  τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ.

Υπόγειες βάσεις και διασπορά

Η Τεχεράνη έχει επενδύσει σε υπόγειες εγκαταστάσεις, τις λεγόμενες «πόλεις πυραύλων», με σκοπό τη διατήρηση της επιβιωσιμότητας του οπλοστασίου σε περίπτωση προληπτικού πλήγματος.

Η ηγεσία των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε υπόγεια βάση με πυραύλους
Η ηγεσία των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε υπόγεια βάση με πυραύλους / IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Πύραυλοι cruise – Το χαμηλό ίχνος

Πέρα από τους βαλλιστικούς, το Ιράν έχει αναπτύξει πυραύλους cruise, οι οποίοι πετούν σε χαμηλό ύψος και είναι δυσκολότεροι στον εντοπισμό.

Soumar: εμβέλεια άνω των 1.000 χλμ.

Αντιπλοϊκά συστήματα για χρήση στον Περσικό Κόλπο.

Οι cruise πύραυλοι συμπληρώνουν το βαλλιστικό οπλοστάσιο, δημιουργώντας πολυεπίπεδη απειλή.

Τα drones – Η νέα ισορροπία χαμηλού κόστους

Το πιο προβεβλημένο τμήμα του ιρανικού οπλοστασίου τα τελευταία χρόνια είναι τα UAV.

Loitering munitions

Shahed-136: drone καμικάζι μεγάλης εμβέλειας.

Μαζική χρήση με σκοπό τον κορεσμό αεράμυνας.

Το χαμηλό κόστος παραγωγής επιτρέπει τη χρήση σε μεγάλους αριθμούς.

Infographic των ΗΠΑ για τα Shaded
Infographic των ΗΠΑ για τα Shaded / Φωτογραφία της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας

Οπλισμένα UAV

Mohajer-6: δυνατότητα μεταφοράς κατευθυνόμενων βομβών.

Τα UAV χρησιμοποιούνται για αναγνώριση, στοχοποίηση και πλήγματα.

Πύραυλος εκτοξεύεται από ταχύπλοο σκάφος του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης
Πύραυλος εκτοξεύεται από ταχύπλοο σκάφος του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης / RGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Ναυτική διάσταση και Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διαθέτει παράκτιες πυραυλικές συστοιχίες και drones που μπορούν να απειλήσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Το δόγμα βασίζεται στην άρνηση πρόσβασης (A2/AD), με συνδυασμό:

Αντιπλοϊκών πυραύλων

Ταχυπλόων σκαφών

UAV επιτήρησης

Κορεσμός και πολυεπίπεδες επιθέσεις

Το σύγχρονο ιρανικό δόγμα βασίζεται στον συνδυασμό:

Βαλλιστικών πυραύλων

Πυραύλων cruise

Σμηνών UAV

Στόχος είναι η υπερφόρτωση των αντιαεροπορικών συστημάτων, αναγκάζοντας τον αντίπαλο να δαπανά ακριβά αναχαιτιστικά μέσα έναντι φθηνών απειλών.

Τεχνολογική αυτάρκεια

Παρά τις κυρώσεις, το Ιράν έχει δημιουργήσει εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ικανή να παράγει:

Κινητήρες UAV

Συστήματα καθοδήγησης

Πλατφόρμες εκτόξευσης

Η στρατηγική επικεντρώνεται στη λειτουργικότητα και στη μαζική παραγωγή.

Ιρανικός πύραυλος
Ιρανικός πύραυλος / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

Το οπλοστάσιο του Ιράν δεν είναι απλώς ένας αριθμός πυραύλων και drones. Είναι ένα συνεκτικό δόγμα ασύμμετρης αποτροπής.

Με βαλλιστικούς πυραύλους που φτάνουν σε βάθος χιλιάδων χιλιομέτρων, cruise που πετούν χαμηλά και UAV που κοστίζουν ελάχιστα αλλά απειλούν κρίσιμες υποδομές, η Τεχεράνη έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ικανό να προκαλέσει στρατηγικό κόστος.

Του Κώστα Σαρικά / onalert.gr

