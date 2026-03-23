Ιράν: Δεν είχαμε καμία απευθείας συνομιλία με τον Τραμπ – Υποχώρησε μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης

Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ που έλεγε ότι έκανε «πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες» με το Ιράν και αναστέλλει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, το Ιράν απάντησε διαψεύδοντας τα λόγια του Αμερικανού προέδρου και λέγοντας ότι εκείνος υποχώρησε μετά τις απειλές της Τεχεράνης.

«Ο Τραμπ υποχωρεί από τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μετά την αυστηρή προειδοποίηση του Ιράν», υποστηρίζει και η πρεσβεία της χώρας στην Καμπούλ.

Επιπλέον ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιράν, Εβραΐμ Ρεζαΐ ανέφερε – σύμφωνα με το Clash Report – πως «η μάχη συνεχίζεται… Ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν νικηθεί για άλλη μια φορά».

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και κατηγορεί τον Τραμπ ότι θέλει να κερδίσει χρόνο ενώ οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή συνεχίζονται.

Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Fars, επικαλούμενο μια πηγή, ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν υπήρξε άμεση επικοινωνία του Τραμπ με το Ιράν, ούτε μέσω μεσαζόντων. Το ρεπορτάζ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι η πηγή αρνήθηκε οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία.

Από την πλευρά τους μέσα ενημέρωσης του Ιράν που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης μεταδίδουν ότι δεν υπήρξαν συζητήσεις με τον Τραμπ και ισχυρίζονται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποχώρησε από φόβο για τα ιρανικά αντίποινα. Η Τεχεράνη είχε «απαντήσει» στο «τελεσίγραφο» του Τραμπ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ πως αν πληγούν ενεργειακές υποδομές του, τότε θα απαντήσει με ανάλογες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ στην ανακοίνωση του νωρίτερα έγραψε: «Με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή. Βάσει του τόνου και του περιεχομένου αυτών των εις βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συνομιλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά ιρανικών μονάδων ενέργειας για πέντε ημέρες, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των συνεχιζόμενων συναντήσεων και συζητήσεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Αποκάλυψη ΝΥΤ: Οργή Νετανιάχου για το «φιάσκο» της Μοσάντ στο Ιράν – Το παρασκήνιο
Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο επικεφαλής της Μοσάντ φέρεται να έπεισε τον Νετανιάχου πως στοχευμένες δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων θα οδηγούσαν σε μαζικές διαδηλώσεις που θα έφερναν την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος και εκείνος με τη σειρά του έπεισε τον Τραμπ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Τραμπ: Αναστέλλονται για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές κατά του Ιράν, είμαστε σε συνομιλίες
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με στόχο την πλήρη επίλυση των μεταξύ τους εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή
Ο Ντόναλντ Τραμπ 11
