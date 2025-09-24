Ιράν: «Δεν θα επιδιώξουμε ποτέ να κατασκευάσουμε πυρηνικά όπλα – Ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας»

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ο πρόεδρος του Ιράν ξεκαθάρισε ενώπιον της διεθνούς κοινότητας ότι η χώρα του δεν θέλει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα (24.09.2025) πως το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αναφερόμενος στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας που υπήρξε και αφορμή του πολέμου με το Ισραήλ στις αρχές του Ιουνίου του 2025.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα και δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν, λίγες μέρες πριν από την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης λόγω των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

Ο πρόεδρος του Ιράν χαρακτήρισε την επιχείρηση «Midnight Hammer» των ΗΠΑ, για την καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων, ως «σοβαρή προδοσία κατά της διπλωματίας», ενώ επέκρινε την κατάσταση του κόσμου, από τη «γενοκτονία στη Γάζα» έως τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια ότι οι προσπάθειες να σπείρουν διχόνοια στον ιρανικό λαό έχουν αποτύχει και χαρακτήρισε «εγκληματία» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Μετά από σχεδόν δύο χρόνια γενοκτονίας, μαζικής λιμοκτονίας, διαιώνισης του απαρτχάιντ εντός των κατεχόμενων εδαφών και επιθετικότητας κατά των γειτόνων του, το γελοίο και παραληρηματικό σχέδιο ενός ‘μεγάλου Ισραήλ’ διακηρύσσεται με θράσος από τα υψηλότερα κλιμάκια αυτού του καθεστώτος», είπε.

Τέλος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες που επιδιώκουν να επιβληθούν ξανά οι κυρώσεις κατά της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Πηγή: OnAlert.gr