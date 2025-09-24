Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ιράν: «Δεν θα επιδιώξουμε ποτέ να κατασκευάσουμε πυρηνικά όπλα – Ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας»

Ο Ιρανός ηγέτης Μσασούντ Πεζεσκιάν άσκησε σκληρή κριτική κατά των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών για την στάση τους στον πόλεμο με το Ισραήλ
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ / REUTERS / Jeenah Moon

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ο πρόεδρος του Ιράν ξεκαθάρισε ενώπιον της διεθνούς κοινότητας ότι η χώρα του δεν θέλει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα (24.09.2025) πως το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αναφερόμενος στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας που υπήρξε και αφορμή του πολέμου με το Ισραήλ στις αρχές του Ιουνίου του 2025.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα και δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν, λίγες μέρες πριν από την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης λόγω των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

Ο πρόεδρος του Ιράν χαρακτήρισε την επιχείρηση «Midnight Hammer» των ΗΠΑ, για την καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων, ως «σοβαρή προδοσία κατά της διπλωματίας», ενώ επέκρινε την κατάσταση του κόσμου, από τη «γενοκτονία στη Γάζα» έως τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια ότι οι προσπάθειες να σπείρουν διχόνοια στον ιρανικό λαό έχουν αποτύχει και χαρακτήρισε «εγκληματία» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου

«Μετά από σχεδόν δύο χρόνια γενοκτονίας, μαζικής λιμοκτονίας, διαιώνισης του απαρτχάιντ εντός των κατεχόμενων εδαφών και επιθετικότητας κατά των γειτόνων του, το γελοίο και παραληρηματικό σχέδιο ενός ‘μεγάλου Ισραήλ’ διακηρύσσεται με θράσος από τα υψηλότερα κλιμάκια αυτού του καθεστώτος», είπε.

Τέλος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες που επιδιώκουν να επιβληθούν ξανά οι κυρώσεις κατά της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Υπόσχεση Τραμπ στους Άραβες ηγέτες: Δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ
Κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης στον ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να μπλοκάρει κάθε απόπειρα προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ 2
Οργή κατά σέξι ιερέα στην Ιταλία που διαφημίζει στο Instagram συμπληρώματα διατροφής - «Σε λίγο θα πετάξει τα ράσα» γράφουν
«Δεν με κάνουν Σούπερμαν ή Ιησού Χριστό, αλλά με βοηθούν να παραμείνω ο εαυτός μου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση», λέει ο 32χρονος στο βίντεο προώθησης
Ο Αλμπέρτο Ραβανιάνι
Newsit logo
Newsit logo