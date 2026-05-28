Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία: 9χρονος ζούσε κλειδωμένος σε ντουλάπι χωρίς νερό και φως – «Τον παρακολουθούσαν με κάμερα»

Μια σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως στη Γαλλία, καθώς στο Μεριντόλ, ο 9χρονος Τεό ζούσε σε ντουλάπι 4 τμ. χωρίς νερό και φως. Τελικά διασώθηκε από την αστυνομία αφού τους ειδοποίησε μια γειτόνισσα.

Οι κάτοικοι του Μεριντόλ, στην περιοχή Βοκλύζ στη Γαλλία, είναι σοκαρισμένοι. Την Παρασκευή 22 Μαΐου, μία γειτόνισσα, η Σαντρίν, κάλεσε την αστυνομία αφού είδε τον θετό πατέρα του Τεό, με τα τρία άλλα παιδιά να φεύγουν από το σπίτι. «Εκείνη την Παρασκευή, είδα τον θετό πατέρα να φεύγει με τα τρία παιδιά. Παρατήρησα ότι ο Τεό δεν ήταν εκεί και τα παιδιά είπαν ότι θα πήγαιναν να δουν τη μητέρα τους στο μαιευτήριο. Για μένα, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», είπε η γειτόνισσα.

Η αστυνομία ανακάλυψε στη συνέχεια μια σοκαριστική εικόνα: τον 9χρονος Τεό, υποσιτισμένο και κουλουριασμένος στο ντουλάπι.

«Για την αστυνομία, ήταν πολύ, πολύ δύσκολη (…) αυτή η εικόνα του Τεό στο πάτωμα, σε εμβρυϊκή στάση. Το ντουλάπι ήταν τόσο ακατάστατο που δεν είχε χώρο να ανοίξει τα πόδια του», δήλωσε στο BFM Marseille.

«Η μητέρα είπε ότι τον τιμωρούσαν, στο δωμάτιό του. Αλλά άκουσα ότι ήταν κλειδωμένος μέσα, με μια κάμερα να τον παρακολουθεί συνεχώς» πρόσθεσε.

«Πέρασε ολόκληρες μέρες εκεί μέσα. Όταν η αστυνομία τον έφερε σε μένα, διψούσε και ίδρωνε πολύ επειδή έκανε τόση ζέστη σε εκείνο το μη αεριζόμενο δωμάτιο», πρόσθεσε. Ο Μπρούνο, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, βαθιά συγκινημένος, περιέγραψε τις στιγμές «Έκλαψα. Τον έβγαλαν έξω, ήταν καλυμμένος με ψύλλους. Φαινόταν σαν να μην είχε φάει για έξι μήνες».

Το μικρό αγόρι έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια στην Αβινιόν. Ο θετός πατέρας του προφυλακίστηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και έχει ξεκινήσει έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στην εισαγγελία της Αβινιόν, για «στέρηση φροντίδας και τροφής».

Η μητέρα του παραμένει στο νοσοκομείο μετά τον τοκετό και αναμένεται να ανακριθεί.