Κόσμος

Ιράν: Εκρήξεις κοντά στο νησί Κεσμ προκαλούν φόβους για νέα στρατιωτική κλιμάκωση

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για αναχαίτιση «εχθρικών στόχων»
Στενά του Ορμούζ
Photo / Reuters
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Νέος συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 06.08.2026 μετά τις ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στο νησί Κεσμ του Ιράν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, οι εκρήξεις στο νησί Κεσμ, προκλήθηκαν κατά την αναχαίτιση «εχθρικών στόχων» από τις δυνάμεις του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ θα δοθούν τις επόμενες ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς προκάλεσε τις εκρήξεις. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι οι εκρήξεις μπορεί να συνδέονται με προειδοποιητικές ενέργειες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, κάτι που επίσης δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη και δεν αποκλείουν νέα στρατιωτικά επεισόδια τις επόμενες ώρες. Στο επίκεντρο του κινδύνου βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές, πετρελαϊκοί τερματικοί σταθμοί, αλλά και λιμάνια χωρών του Περσικού Κόλπου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής και των θαλάσσιων μεταφορών.

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