Ιράν: Εκρήξεις στην πόλη – λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ

Για εκρήξεις στην περιοχή της πόλης – λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς και στη νήσο Κεσμ έκαναν λόγο τα ΜΜΕ του Ιράν, Fars, Mehr News και Tasnim. Ανάμεσα στο Κεσμ και τη νησίδα Λαράκ περνούν τα πλοία που ελέγχονται από την Τεχεράνη και έχουν άδεια εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν, περίπου στις 21:40 ώρα Ελλάδας, κάτοικοι άκουσαν εκρήξεις στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς και του Κεσμ, τα οποία βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση μεταξύ τους αλλά και στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι εκρήξεις στο λιμάνι και το νησί οφείλονται στην ενεργοποίηση της αεράμυνας με στόχο «δύο drone».

Μία πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε και στην πόλη Σιρίκ, όπου το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό είναι σε επιφυλακή σχετικά με την παράνομη – κατά την Τεχεράνη – πλοήγηση στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Mehr, φαίνεται ότι οι ήχοι σχετίζονται με συγκρούσεις στα ύδατα της επαρχίας Σιρίκ.

Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για επιχείρηση διαρκείας ή επιχείρηση διαφυγής πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, όμως αμερικανικά αεροπλάνα εναέριου ανεφοδιασμού έχουν αναχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Τεχεράνης δεν έχουν προβεί ακόμα σε επίσημες ανακοινώσεις.