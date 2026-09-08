Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Χάργκ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Εκρήξεις ακούστηκαν την Τρίτη το βράδυ (08.09.2026) σε δύο στρατηγικές περιοχές του νότιου Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ και της πόλης-λιμάνι Τζασκ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για την αιτία, τα θύματα ή τις ζημιές.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, βασικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Το Mehr ανέφερε επίσης ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες πληροφορίες σχετικά με την αιτία ή την προέλευση των εκρήξεων.

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Ξεχωριστά, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι ο ήχος μιας έκρηξης ακούστηκε στο Τζασκ, μια πόλη-λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.

Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των αναφερόμενων εκρήξεων ή εάν προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολάχι, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν πληγούν ιρανικά πετρελαιοφόρα.

«Ο επιθετικός στρατός των ΗΠΑ έχει δώσει στα ιρανικά πετρελαιοφόρα προειδοποίηση εκκένωσης για να τα χτυπήσει, γι’ αυτό ανακοινώνω ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικά πετρελαιοφόρα θα έχει ως αποτέλεσμα τη στόχευση αμερικανικών βάσεων στην περιοχή από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο Αμπντολάχι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.