Κόσμος

Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Χάργκ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Το ιρανικό μέσο Mehr ανέφερε ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες πληροφορίες σχετικά με την αιτία ή την προέλευση των εκρήξεων
Δορυφορική εικόνα που απεικονίζει έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στο νησί Χαργκ
Δορυφορική εικόνα που απεικονίζει έναν σταθμό πετρελαίου στο νησί Χαργκ / Planet Labs PBC/Handout via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εκρήξεις ακούστηκαν την Τρίτη το βράδυ (08.09.2026) σε δύο στρατηγικές περιοχές του νότιου Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ και της πόλης-λιμάνι Τζασκ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για την αιτία, τα θύματα ή τις ζημιές.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, βασικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Το Mehr ανέφερε επίσης ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες πληροφορίες σχετικά με την αιτία ή την προέλευση των εκρήξεων.

Ξεχωριστά, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι ο ήχος μιας έκρηξης ακούστηκε στο Τζασκ, μια πόλη-λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.

Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των αναφερόμενων εκρήξεων ή εάν προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολάχι, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν πληγούν ιρανικά πετρελαιοφόρα.

«Ο επιθετικός στρατός των ΗΠΑ έχει δώσει στα ιρανικά πετρελαιοφόρα προειδοποίηση εκκένωσης για να τα χτυπήσει, γι’ αυτό ανακοινώνω ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικά πετρελαιοφόρα θα έχει ως αποτέλεσμα τη στόχευση αμερικανικών βάσεων στην περιοχή από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο Αμπντολάχι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
227
64
57
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στη Βρετανία: Στη φυλακή Νιγηριανός για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 19χρονης – «Χόρτασες αρκετά, κάποιος όμορφος σε βίασε»
Μιλώντας στην Daily Mail, η νεαρή κοπέλα εξήγησε την φρίκη που βίωσε στα χέρια του 24χρονου Γκιφτ Ολαντέλε, ο οποίος αφού την βίασε την απείλησε «ότι θα την βρει» αν μιλούσε στην αστυνομία
istock
Το Ισραήλ κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ – Αντίποινα για τα μέτρα του Λονδίνου κατά ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη
Η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συντονιστική αποστολή για τη Γάζα ενώ σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ
O Gideon Saar - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ CTK via AP Images
Newsit logo
Newsit logo