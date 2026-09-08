Τραμπ και Πούτιν μίλησαν τηλεφωνικά για μία ώρα μετά τις επαφές Γουίτκοφ και Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είχε σήμερα (08.09.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το τηλεφώνημα – μίας ώρας – του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν έγινε μετά τις επαφές που είχαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και, για πρώτη φορά, στο Κίεβο, με στόχο να διερευνηθεί εάν υπάρχει περιθώριο για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για να τελειώσει ο πόλεμος στη Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πούτιν παρουσίασε το σχέδιό του για την ειρηνευτική διαδικασία και ενημέρωσε τον Τραμπ για την εκτίμησή του σχετικά με την πορεία του πολέμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Putin and Trump held an hour-long phone call, Kremlin aide Yuri Ushakov said.



The conversation was positive, constructive, and candid. Putin outlined what the United States could do to help bring the hostilities in Ukraine to an end as soon as possible. Trump said that ending… pic.twitter.com/t9FJ9jaxo2 — Military Summary (@MilitarySummary) September 8, 2026

Πούτιν: «Η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη»

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε επίσης τον Τραμπ ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη, δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στις 6 Σεπτεμβρίου ότι ο Τραμπ θα επικοινωνούσε με τον Ρώσο ηγέτη, αφού προηγουμένως ενημερωνόταν από τους απεσταλμένους του. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμενόταν να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Πούτιν, ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για μια σημαντική αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Ουσάκοφ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ είχαν συνομιλίες με τον Ζελένσκι και την ομάδα του στις 6 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν στη Μόσχα.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι συνομιλίες στη Μόσχα περιλάμβαναν «ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα», ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποια σημαντική εξέλιξη ή συμφωνία.

Γουίτκοφ και Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ουκρανική ομάδα διαπραγμάτευσης, μία ημέρα μετά την επαφή τους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι συνομιλίες στη ρωσική πρωτεύουσα επικεντρώθηκαν σε «ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα», χωρίς ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές να κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο.

Πηγές με γνώση των τελευταίων διαπραγματεύσεων δήλωσαν στην Kyiv Independent ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μετέφεραν αναθεωρημένες ειρηνευτικές προτάσεις, χωρίς όμως να καταγραφεί ουσιαστική εξέλιξη, καθώς ο Πούτιν εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την κλιμάκωση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Μεταξύ των προτάσεων που τέθηκαν στο τραπέζι φέρεται να ήταν και μια αμοιβαία αναστολή των αεροπορικών επιδρομών, στην οποία η Ρωσία δεν έχει μέχρι στιγμής συναινέσει. Η Μόσχα αποδέχθηκε μόνο μια περιορισμένη τριήμερη παύση των επιθέσεων εναντίον των πρωτευουσών, κατά τη διάρκεια της παρουσίας των Αμερικανών απεσταλμένων.

Μετά τις συνομιλίες, ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να συνεχιστεί και κατά τους χειμερινούς μήνες. Παράλληλα, η Ουκρανία προετοιμάζεται για νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων, με επίκεντρο το ενεργειακό της δίκτυο.

Πεντάγωνο: «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας»

«Ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», δήλωσε σήμερα (08.09.2026) ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, αν και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη σύγκρουση και για το γεγονός ότι οι ανάγκες της Ουκρανίας θα παραμείνουν οι ίδιες τους επόμενους μήνες και χρόνια, ενώ πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι και για άλλα πιθανά ενδεχόμενα», δήλωσε ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης αξιωματούχων άμυνας από χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία.