Ιραν: Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ – Ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ασφάλτου «Athe Nova» υπό σημαία Ονδούρας και ελληνικών συμφερόντων
Στενά του Ορμούζ
Εικόνα αρχείου / Reuters

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο όπως υποστηρίζει συνδέεται με αμερικανικά συμφέροντα, στο πλαίσιο αντιποίνων για τις πολύνεκρες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού επλήγη από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Φρουροί της Επανάστασης, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν πρακτορεία του Ιράν, αναφέρουν ότι πρόκειται για το «Athe Nova» που βρισκόταν στα στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, το Reuters σημειώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ασφάλτου «Athe Nova», υπό σημαία Ονδούρας και ελληνικών συμφερόντων.

Οι IRGC δεν αναφέρουν ρητά ότι τα drones ήταν ιρανικά, αν και γίνεται σύντομη μνεία στο περιστατικό στο πλαίσιο της ενημέρωσής τους για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Το τάνκερ ATHE NOVA, ένα από τα πλοία που συνδέονται με τους συμμάχους των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να καίγεται μετά από επίθεση με δύο drones», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δύο πηγές από τον ναυτιλιακό κλάδο επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε στα Στενά του Ορμούζ αφού επλήγη από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

