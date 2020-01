“Δεν έχει λογική η θεωρία ότι το ουκρανικό Μπόινγκ δέχτηκε πλήγμα από δικό μας πύραυλο”. Αυτή ήταν η επίσημη “γραμμή” που κρατούσε το Ιράν μέρες ολόκληρες μετά την συντριβή του αεροσκάφους που κόστισε την ζωή 176 αθώων ανθρώπων.

Λίγες μέρες μετά -κι ενώ μία προς μία οι ισχυρές χώρες της Δύσης έλεγαν ανοιχτά ότι το Boeing συνετρίβη από πύραυλο του Ιράν- το “δεν έχει λογική” μετατράπηκε σε “συγγνώμη λάθος”!

Αυτή η εξοργιστική, η απαράδεκτη στάση του Ιράν, με την σημερινή ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης ότι κατέρριψε από λάθος με πύραυλο το ουκρανικό αεροσκάφος προκάλεσε οργή στο εσωτερικό της χώρας και για κάποιους Ιρανούς η συγγνώμη των αρχών και τα συλλυπητήρια δεν αρκούν.

Επί ημέρες το Ιράν διέψευδε τις κατηγορίες που του απέδιδε η Δύση ότι ευθύνεται για την συντριβή του αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 176 επιβαίνοντες σε αυτό.

Απευθυνόμενο μάλιστα στον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, ο οποίος δήλωσε δημόσια αυτό που… όλοι φοβόντουσαν, ζητούσε εξηγήσεις και αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του!

Είπαμε όμως: Σήμερα όλα αυτά έγιναν… ανακοίνωση του στρατού του Ιράν με την οποία ανέφερε πως κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines.

Στην ανακοίνωση του στρατού επισημαίνεται ότι η κατάρριψη του Boeing οφείλεται «σε ανθρώπινο λάθος», καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη και ανακοίνωσαν ότι πέρασαν το αεροσκάφος για πύραυλο Κρουζ.

Η κατάρριψη του Boeing 737 των Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν την Τετάρτη είναι “μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος”, έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στο Twitter, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα του “λυπάται βαθιά για το συμβάν”.

Τα συλλυπητήρια που εξέφρασαν οι αρχές του Ιράν δεν κατευνάζουν την οργή των Ιρανών, που χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους κατά του κατεστημένου επειδή συγκάλυψε για κάποιες ημέρες την αλήθεια.

“Είναι μια εθνική τραγωδία. Ο τρόπος που την χειρίστηκαν και που την ανακοίνωσαν οι αρχές είναι ακόμη πιο τραγικός”, λέει ο Αλί Ανσαρί, ένας μετριοπαθής κληρικός, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA.

Πολλοί Ιρανοί ρωτούν γιατί οι αρχές της χώρας δεν έκλεισαν το αεροδρόμιο της Τεχεράνης και τον εναέριο χώρο του Ιράν σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή μετά την δολοφονία από τις ΗΠΑ του ανώτερου ιρανού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί με drone στη Βαγδάτη.

Πριν από λίγες ημέρες οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους εναντίον βάσης την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια, τονίζοντας πως επρόκειτο για αντίποινα για την εξόντωση του υποστράτηγου Σουλεϊμανί.

“Ηταν τόσο προσεκτικοί να μη σκοτώσουν κάποιον Αμερικανό στα αντίποινά τους για τον Σουλεϊμανί. Αλλά δεν έκλεισαν το αεροδρόμιο. Αυτό δείχνει πόσο αυτό το καθεστώς ενδιαφέρεται για τους Ιρανούς”, λέει η Μίρα Σενταγκατί από την Τεχεράνη.

“Ακούσια; Τι σημαίνει αυτό; Απέκρυπταν επί ημέρες αυτή την τεράστια, τραγική είδηση μόνο για να θρηνήσουν για τον Σουλεϊμανί. Ντροπή σας”, γράφει ο Ρεζά Γκαντιανί από την πόλη Ταμπρίζ αναφερόμενος στην δικαιολογία που έδωσαν οι Φρουροί ότι κατέρριψαν το ουκρανικό αεροσκάφος από λάθος.

Η χώρα κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την δολοφονία του Σουλεϊμανί, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, επίλεκτης μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης, και εθνικός ήρωας.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν.

Ορισμένοι Ιρανοί ζητούν την παραίτηση αξιωματούχων.

“Πήρατε εκδίκηση από τους Ιρανούς”, έγραψε στο Twitter ο Αχμάντ Μπατεμπί απαντώντας στη δήλωση του ιρανού προέδρου Χασάν Ρουχανί: “Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν λυπάται βαθιά για το καταστροφικό λάθος”.

“Μόνο παραίτηση”, έγραψε ένας άλλος χρήστης του Twitter.

Σε δικό του μήνυμα στο Twitter νωρίτερα σήμερα ο ιρανός ΥΠΕΞ Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ επέρριψε μέρος της ευθύνης για την τραγωδία στον αμερικανικό τυχοδιωκτισμό, όπως τον χαρακτήρισε.

“Το τερματίσατε κ.υπουργέ! Καταστρέψατε τα πάντα!“, απάντησε η Μπίτα Ραζακί στο Twitter.

Εν τω μεταξύ, μια ομάδα ιρανών διαδηλωτών ζήτησε σήμερα την παράιτηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έπειτα από την παραδοχή από την Τεχεράνη ότι ο στρατός της κατέρριψε από λάθος ένα ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος σκοτώνοντας και τους 176 επιβαίνοντες σε αυτό.

“Ηγέτη Χαμενεϊ παραιτήσου, παραιτήσου”, φαίνεται να φωνάζουν εκατοντάδες άνθρωποι σε βίντεο που ανέβηκαν στο Twitter μπροστά από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης Amir Kabir.

Our media claims Iran is unified in grief over Soleimani. Chris Matthews said the terrorist’s death hit Iran like the death of Princess Di hit Britain. Here’s the reality: students, under threat of torture & death, calling now for the Supreme Leader to go. pic.twitter.com/VfQxzh35uc

— Mike (@Doranimated) January 11, 2020