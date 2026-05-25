Ο Φειδίας Παναγιώτου μένει στο Ευρωκοινοβούλιο μετά την είσοδο του κόμματός του στη Βουλή

Την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διατηρήσει ο Φειδίας Παναγιώτου, μετά τις εκλογές στην Κύπρο, στις οποίες το κόμμα του εξασφάλισε τέσσερις έδρες στη Βουλή.

Ο Φειδίας Παναγιώτου επέλεξε να παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτιμώντας ότι το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, που έκανε την είσοδό του στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου, πρέπει να έχει παρουσία και στις Βρυξέλλες. Η βουλευτική του έδρα περνά στον Γιάννη Λαούρη, ο οποίος είχε αναδειχθεί δεύτερος σε ψήφους στην επαρχία Λευκωσίας.

«Όπως φαίνεται θα μείνω στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι καλό να έχει και ευρωβουλευτή. Ξεκινάμε με τέσσερις βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή», ανέφερε, σύμφωνα με το sigmalive.

Κληθείς να απαντήσει αν με την απόφασή του αυτή προδίδει τους ψηφοφόρους που τον στήριξαν για τη Βουλή, απάντησε πως «προδίδεις κάποιον όταν του λες ψέματα», σημειώνοντας ότι προτιμά το κόμμα να διατηρήσει ταυτόχρονη παρουσία τόσο στο κυπριακό Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την είσοδο του κινήματος στη Βουλή ως θετική εξέλιξη. «Με κανέναν τρόπο δεν μπορείς να το πεις αποτυχία το να μπει ένα κόμμα στη Βουλή», είπε, παραδεχόμενος πάντως ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο.

«Είμαστε χαρούμενοι, είναι μια μικρή νίκη και τώρα ξεκινά η σκληρή δουλειά», πρόσθεσε, ενώ για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες θα συμμετάσχουν οι βουλευτές του κινήματος ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί εσωτερικά.